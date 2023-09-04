https://sputniknews.com.tr/20230904/varsova-polonyaya-siginan-askerlik-cagindaki-ukraynali-erkekleri-kieve-iade-etmeye-basladi-1075170164.html
‘Varşova, Polonya'ya sığınan askerlik çağındaki Ukraynalı erkekleri Kiev'e iade etmeye başladı’
‘Varşova, Polonya'ya sığınan askerlik çağındaki Ukraynalı erkekleri Kiev'e iade etmeye başladı’
Polonya’da yayınlanan Rzeczpospolita gazetesi, Polonya makamlarının ülkeye sığınan askerlik çağındaki Ukraynalı erkekleri Kiev'e iade etmeye başladığını yazdı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T15:24+0300
2023-09-04T15:24+0300
2023-09-04T15:24+0300
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‘Polonya makamlarının, ülkeyi terk eden erkekleri Ukrayna’ya iade etmeye başladığına’ dikkat çekilen haberde, özellikle yasadışı sığınmacıların Belarus'tan Avrupa Birliği'ne (AB) aktarılması ile uğraşan Ukrayna vatandaşlarının Kiev’e iade edildiği vurgulandı.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı başlamasının hemen ardından Kiev, 18 ila 60 yaş arası erkeklerin ülkeden çıkışlarını yasaklamıştı.Daha önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in talimatıyla 24 Şubat 2022'den sonra askeri sağlık kurulları tarafından verilen tüm ‘çürük raporlarının’ kontrol edilmesi gerektiği açıklanmıştı. Kiev makamları, askerlik çağındaki binlerce erkeğin 3 ila 15 bin dolar arasında değişen rüşvet karşılığında bu tür raporları alıp ülkeyi terk etmiş olabileceğine inanıyor.Polonya Sınır Muhafızları Başkomutanlığı'nın verilerine göre geçen yıl 24 Şubat'tan bu yana askerlik çağındaki 80 bin Ukraynalı erkek Polonya'ya giriş yaptı ve geri dönmedi.
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varşova, polonya, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, asker, vladimir zelenskiy, ab, belarus
varşova, polonya, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, asker, vladimir zelenskiy, ab, belarus
‘Varşova, Polonya'ya sığınan askerlik çağındaki Ukraynalı erkekleri Kiev'e iade etmeye başladı’
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Polonya’da yayınlanan Rzeczpospolita gazetesi, Polonya makamlarının ülkeye sığınan askerlik çağındaki Ukraynalı erkekleri Kiev'e iade etmeye başladığını yazdı.
‘Polonya makamlarının, ülkeyi terk eden erkekleri Ukrayna’ya iade etmeye başladığına’ dikkat çekilen haberde, özellikle yasadışı sığınmacıların Belarus'tan Avrupa Birliği'ne (AB) aktarılması ile uğraşan Ukrayna vatandaşlarının Kiev’e iade edildiği vurgulandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı başlamasının hemen ardından Kiev, 18 ila 60 yaş arası erkeklerin ülkeden çıkışlarını yasaklamıştı.
Daha önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in talimatıyla 24 Şubat 2022'den sonra askeri sağlık kurulları tarafından verilen tüm ‘çürük raporlarının’ kontrol edilmesi gerektiği açıklanmıştı. Kiev makamları, askerlik çağındaki binlerce erkeğin 3 ila 15 bin dolar arasında değişen rüşvet karşılığında bu tür raporları alıp ülkeyi terk etmiş olabileceğine inanıyor.
Polonya Sınır Muhafızları Başkomutanlığı'nın verilerine göre geçen yıl 24 Şubat'tan bu yana askerlik çağındaki 80 bin Ukraynalı erkek Polonya'ya giriş yaptı ve geri dönmedi.