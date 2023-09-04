https://sputniknews.com.tr/20230904/ukraynali-esir-kievde-neden-uniformayla-dolasmaktan-korktugunu-anlatti-1075173458.html
Ukraynalı esir Kiev'de neden üniformayla dolaşmaktan korktuğunu anlattı
Ukraynalı esir Kiev'de neden üniformayla dolaşmaktan korktuğunu anlattı
Esir düşen Ukraynalı bir asker, Kiev’de üniformalı olarak dolaşmanın utanç verici ve tehlikeli olduğunu anlattı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T16:48+0300
2023-09-04T16:48+0300
2023-09-04T16:48+0300
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Esir düşen Ukraynalı bir asker, Sputnik’e demecinde Kiev’de askerlerin üniforma ile dolaşmaktan utandığını ve kent halkının onları askerlik hizmeti için celp dağıtan askerlik şubesi görevlileri olarak görebileceklerinden bunu yapmayı tehlikeli bulduklarını anlattı.Asker, “Yaklaşık bir buçuk ay önce Kiev’deydim. Dışarıda sadece sivil (giysi) giyiyoruz, hatta askerlik şubesine bile sivil olarak gittim. Çünkü birilerinin onlara celp getiriyorum düşüncesi ile üzerime şişe fırlatacağından korkuyordum” diye konuştu.Kentin içinde üniforma giymenin askerlik şubelerinde çalışanlar yüzünden utanç verici olduğunu söyleyen asker, bu kişilerin şu veya bu hizmetleri vermek, ‘askerlik belasından kurtarmak’ için para talep ettiklerini ifade etti.Asker, “Sıradan asker ise geliyor, kafasına şişe yemese de yeme şansı yüksek” ifadelerini kullandı.Ukrayna'da 24 Şubat 2022'den itibaren sıkıyönetim ilan edildi, ertesi gün ise Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy genel seferberlik kararnamesini imzaladı. Ülkede 18 ila 60 yaş arası erkeklerin sıkıyönetim süresince Ukrayna'dan ayrılması yasak. Celpler insanlara çeşitli yerlerde sunulabiliyor. Görevlilerin bunu sokakta, benzincilerde ve kafelerde yaptıklarını görüntüleyen videolar yayınlandı.Ülkede seferberlik sırasında asker kaçakları için beş yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
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ukrayna, ukrayna krizi, esir, asker, üniforma, askeri üniforma
Ukraynalı esir Kiev'de neden üniformayla dolaşmaktan korktuğunu anlattı
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Esir düşen Ukraynalı bir asker, Kiev’de üniformalı olarak dolaşmanın utanç verici ve tehlikeli olduğunu anlattı.
Esir düşen Ukraynalı bir asker, Sputnik’e demecinde Kiev’de askerlerin üniforma ile dolaşmaktan utandığını ve kent halkının onları askerlik hizmeti için celp dağıtan askerlik şubesi görevlileri olarak görebileceklerinden bunu yapmayı tehlikeli bulduklarını anlattı.
Asker, “Yaklaşık bir buçuk ay önce Kiev’deydim. Dışarıda sadece sivil (giysi) giyiyoruz, hatta askerlik şubesine bile sivil olarak gittim. Çünkü birilerinin onlara celp getiriyorum düşüncesi ile üzerime şişe fırlatacağından korkuyordum” diye konuştu.
Kentin içinde üniforma giymenin askerlik şubelerinde çalışanlar yüzünden utanç verici olduğunu söyleyen asker, bu kişilerin şu veya bu hizmetleri vermek, ‘askerlik belasından kurtarmak’ için para talep ettiklerini ifade etti.
Asker, “Sıradan asker ise geliyor, kafasına şişe yemese de yeme şansı yüksek” ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da 24 Şubat 2022'den itibaren sıkıyönetim ilan edildi, ertesi gün ise Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy genel seferberlik kararnamesini imzaladı. Ülkede 18 ila 60 yaş arası erkeklerin sıkıyönetim süresince Ukrayna'dan ayrılması yasak. Celpler insanlara çeşitli yerlerde sunulabiliyor. Görevlilerin bunu sokakta, benzincilerde ve kafelerde yaptıklarını görüntüleyen videolar yayınlandı.
Ülkede seferberlik sırasında asker kaçakları için beş yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.