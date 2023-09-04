https://sputniknews.com.tr/20230904/turkiyenin-cezayir-buyukelcisi-kucukyilmaz-turkiye-ve-cezayir-iki-devlet-tek-ummettir-1075154487.html

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz: Türkiye ve Cezayir iki devlet, tek ümmettir

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz: Türkiye ve Cezayir iki devlet, tek ümmettir

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, görevinin ilk gününde, Türkiye ile Cezayir’in “muhteşem” bir ortak tarihe sahip olduğunu... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

cezayir

mücahit küçükyılmaz

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Büyükelçi Küçükyılmaz, Arapça olarak Cezayir kamuoyuna verdiği görüntülü mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.Küçükyılmaz, mesajında şunları kaydetti:Türkiye ile Cezayir arasındaki bağa işaret eden Küçükyılmaz, “Türkiye ve Cezayir, iki devlet, tek ümmettir” ifadelerini kullandı.Küçükyılmaz, iki ülke arasındaki ortak tarihe de dikkati çekerek, “Muhteşem bir ortak tarihe sahibiz. Daha iyi bir ortak geleceği beraber inşa etmek için çok çalışacağız. Allah’ın selamı hidayete tabi olanlara olsun.” diyerek mesajını sonlandırdı.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, 16 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cezayir’e büyükelçi olarak atanmış, 28 Ağustos’ta da Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf’a güven mektubu örneğini sunmuştu.

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