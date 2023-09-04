https://sputniknews.com.tr/20230904/turk-milli-halterci-cansu-bektas-dunya-ucuncusu-oldu-1075186696.html

Türk milli halterci Cansu Bektaş dünya üçüncüsü oldu

Türk milli halterci Cansu Bektaş dünya üçüncüsü oldu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda 3 bronz madalya kazandı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

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spor

halter

cansu bektaş

bronz

bronz madalya

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Türk milli sporcu Cansu Bektaş, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda 3 bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Riyad'da gerçekleştirilen organizasyon bugün başladı.Şampiyonada kadınlar 45 kiloda milli sporcu Cansu Bektaş, koparmada 75, silkmede 87 ve toplamda da 162 kiloyla 3 bronz madalya elde etti.Türkiye'yi 7'si kadın 12 sporcunun temsil ettiği organizasyon, 16 Eylül'de sona erecek.

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halter, cansu bektaş, bronz, bronz madalya