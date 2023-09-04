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Türk milli halterci Cansu Bektaş dünya üçüncüsü oldu
Türk milli halterci Cansu Bektaş dünya üçüncüsü oldu
Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda 3 bronz madalya kazandı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
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spor
halter
cansu bektaş
bronz
bronz madalya
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Türk milli sporcu Cansu Bektaş, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda 3 bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Riyad'da gerçekleştirilen organizasyon bugün başladı.Şampiyonada kadınlar 45 kiloda milli sporcu Cansu Bektaş, koparmada 75, silkmede 87 ve toplamda da 162 kiloyla 3 bronz madalya elde etti.Türkiye'yi 7'si kadın 12 sporcunun temsil ettiği organizasyon, 16 Eylül'de sona erecek.
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halter, cansu bektaş, bronz, bronz madalya
halter, cansu bektaş, bronz, bronz madalya

Türk milli halterci Cansu Bektaş dünya üçüncüsü oldu

23:37 04.09.2023 (güncellendi: 23:38 04.09.2023)
© AA / Türkiye Halter FederasyonuCansu Bektaş
Cansu Bektaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AA / Türkiye Halter Federasyonu
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Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda 3 bronz madalya kazandı.
Türk milli sporcu Cansu Bektaş, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda 3 bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.
Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Riyad'da gerçekleştirilen organizasyon bugün başladı.
Şampiyonada kadınlar 45 kiloda milli sporcu Cansu Bektaş, koparmada 75, silkmede 87 ve toplamda da 162 kiloyla 3 bronz madalya elde etti.
Türkiye'yi 7'si kadın 12 sporcunun temsil ettiği organizasyon, 16 Eylül'de sona erecek.
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