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Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüştü
Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine iştirak eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya geldi. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T22:35+0300
2023-09-04T22:35+0300
2023-09-04T22:35+0300
türkiye
aleksandr novak
ömer bolat
rusya
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüşmesine ilişkin, "İkili ticaret hacmimizin dengeli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin önceliklerimizi, lojistik, gümrükler ve ticaret alanındaki beklentilerimizi karşılıklı olarak dile getirdik" ifadesini kullandı.Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretine iştirak ettiğini belirtti.Ziyaret kapsamında Novak ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Bolat, "İkili ticaret hacmimizin dengeli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin önceliklerimizi, lojistik, gümrükler ve ticaret alanındaki beklentilerimizi karşılıklı olarak dile getirdik" değerlendirmesinde bulundu.
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aleksandr novak, ömer bolat, rusya, türkiye
aleksandr novak, ömer bolat, rusya, türkiye
Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine iştirak eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüşmesine ilişkin, "İkili ticaret hacmimizin dengeli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin önceliklerimizi, lojistik, gümrükler ve ticaret alanındaki beklentilerimizi karşılıklı olarak dile getirdik" ifadesini kullandı.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretine iştirak ettiğini belirtti.
Ziyaret kapsamında Novak ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Bolat, "İkili ticaret hacmimizin dengeli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin önceliklerimizi, lojistik, gümrükler ve ticaret alanındaki beklentilerimizi karşılıklı olarak dile getirdik" değerlendirmesinde bulundu.