https://sputniknews.com.tr/20230904/ticaret-bakani-bolat-rusya-basbakan-yardimcisi-novak-ile-gorustu-1075184188.html

Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine iştirak eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya geldi. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T22:35+0300

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türkiye

aleksandr novak

ömer bolat

rusya

türkiye

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüşmesine ilişkin, "İkili ticaret hacmimizin dengeli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin önceliklerimizi, lojistik, gümrükler ve ticaret alanındaki beklentilerimizi karşılıklı olarak dile getirdik" ifadesini kullandı.Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretine iştirak ettiğini belirtti.Ziyaret kapsamında Novak ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Bolat, "İkili ticaret hacmimizin dengeli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin önceliklerimizi, lojistik, gümrükler ve ticaret alanındaki beklentilerimizi karşılıklı olarak dile getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

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