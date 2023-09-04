https://sputniknews.com.tr/20230904/soygu-socide-turkiyenin-karadenizdeki-konumunun-guclendirilmesi-tartisilmadi-1075175603.html

Şoygu: Soçi'de Türkiye'nin Karadeniz'deki konumunun güçlendirilmesi tartışılmadı

Şoygu: Soçi'de Türkiye'nin Karadeniz'deki konumunun güçlendirilmesi tartışılmadı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Soçi’de Rus ve Türk taraflarının katılımıyla yapılan toplantıda Türkiye’nin Karadeniz’deki konumunun güçlendirilmesinin... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T17:44+0300

2023-09-04T17:44+0300

2023-09-04T17:49+0300

dünya

sergey şoygu

karadeniz

soçi

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

rusya

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Soçi’de Rus ve Türk heyetlerinin katılımı ile yapılan toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye’nin Karadeniz’deki konumunun güçlendirilmesinin tartışılmadığını söyleyen Şoygu, Ankara’nın yükümlülüklerini yerini getirmesi konusunun ele alındığını ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Ukrayna'nın karşı saldırısı Kiev için patinaj değil çöküş oldu’ sözlerini doğrulayan Şoygu, Ukrayna ordusunun son 10 gündür şiddetli saldırı girişimlerinde bulunduğuna dikkat çekerek Ukrayna’nın karşı taarruzunun başarısızlık olarak kabul edilebileceğini ifade etti.Tahıl anlaşması ile ilgili soruları da yanıtlayan Şoygu, söz konusu anlaşma çerçevesinde Ukrayna limanlarının Rusya’daki tesislere yönelik saldırılar için kullanılmamasının kararlaştırıldığı, ancak tüm bu koşulların ihlal edildiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-socide-basin-toplantisi-duzenliyor-1075171417.html

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soçide türkiye'nin karadeniz'deki konumunun güçlendirilmesi tartışılmadı, soçide alınan kararlar, soçi putin erdoğan görüşmesi,