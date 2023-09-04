https://sputniknews.com.tr/20230904/sel-vurdu-13-ilcede-egitime-1-gun-ara-verildi-1075158976.html

Sel vurdu: 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Sel vurdu: 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Samsun Valiliği, 13 ilçede sağanak beklentisi nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiğini açıkladı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T08:51+0300

2023-09-04T08:51+0300

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türkiye

eğitim

tatil

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi.Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri haricinde 13 ilçesinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230904/aksaray-nevsehir-kayseri-saganak-yagis-sele-neden-oldu-3-kisi-hayatini-kaybetti-1-bebek-kayip-1075156150.html

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