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Sel vurdu: 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Sel vurdu: 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Samsun Valiliği, 13 ilçede sağanak beklentisi nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiğini açıkladı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi.Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri haricinde 13 ilçesinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230904/aksaray-nevsehir-kayseri-saganak-yagis-sele-neden-oldu-3-kisi-hayatini-kaybetti-1-bebek-kayip-1075156150.html
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eğitim, tatil
eğitim, tatil

Sel vurdu: 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

08:51 04.09.2023
© AA / Veysel AltunSamsun
Samsun - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AA / Veysel Altun
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Samsun Valiliği, 13 ilçede sağanak beklentisi nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi.
Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri haricinde 13 ilçesinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Samsun sel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
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