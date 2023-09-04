https://sputniknews.com.tr/20230904/sel-vurdu-13-ilcede-egitime-1-gun-ara-verildi-1075158976.html
Sel vurdu: 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Sel vurdu: 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Samsun Valiliği, 13 ilçede sağanak beklentisi nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiğini açıkladı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T08:51+0300
2023-09-04T08:51+0300
2023-09-04T08:51+0300
türkiye
eğitim
tatil
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi.Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri haricinde 13 ilçesinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230904/aksaray-nevsehir-kayseri-saganak-yagis-sele-neden-oldu-3-kisi-hayatini-kaybetti-1-bebek-kayip-1075156150.html
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eğitim, tatil
Sel vurdu: 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
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Samsun Valiliği, 13 ilçede sağanak beklentisi nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi.
Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri haricinde 13 ilçesinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.