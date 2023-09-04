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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230904/rus-ordusu-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-iki-iha-onledi-1075180486.html
Rus ordusu Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait iki İHA önledi
Rus ordusu Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait iki İHA önledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracı ile yapılan saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T21:18+0300
2023-09-04T21:18+0300
ukrayna krizi
bryansk
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ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
iha
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insansız hava aracı (iha)
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Rusya'nın Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracı ile yapılan saldırı girişimi engellendi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Bryansk bölgesinde Moskova saati ile 17.00 sularında (TSİ ile aynı) Ukrayna’ya ait uçak tipi insansız hava aracı (İHA) ile yapılan bir saldırı girişimi daha önlendi.Açıklamada, “4 Eylül'de Moskova saatiyle 17.00 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenlemeye yönelik bir girişimi daha durduruldu. Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı Bryansk bölgesinin hava sahasında önlendi” ifadelerine yer verildi.Bakanlık daha önce de benzer bir açıklama yaparak, yine Bryansk bölgesinde saat 16.30 sularında Kiev rejiminin Rus topraklarındaki tesislere uçak tipi insansız hava araçlı saldırı girişiminin önlendiğini, İHA’nın Bryansk bölgesinin hava sahasında önlendiğini ifade etmişti.
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bryansk, ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)
bryansk, ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)

Rus ordusu Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait iki İHA önledi

21:18 04.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracı ile yapılan saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu.
Rusya'nın Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracı ile yapılan saldırı girişimi engellendi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Bryansk bölgesinde Moskova saati ile 17.00 sularında (TSİ ile aynı) Ukrayna’ya ait uçak tipi insansız hava aracı (İHA) ile yapılan bir saldırı girişimi daha önlendi.
Açıklamada, “4 Eylül'de Moskova saatiyle 17.00 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenlemeye yönelik bir girişimi daha durduruldu. Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı Bryansk bölgesinin hava sahasında önlendi” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık daha önce de benzer bir açıklama yaparak, yine Bryansk bölgesinde saat 16.30 sularında Kiev rejiminin Rus topraklarındaki tesislere uçak tipi insansız hava araçlı saldırı girişiminin önlendiğini, İHA’nın Bryansk bölgesinin hava sahasında önlendiğini ifade etmişti.
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