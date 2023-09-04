https://sputniknews.com.tr/20230904/rus-ordusu-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-iki-iha-onledi-1075180486.html

Rus ordusu Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait iki İHA önledi

Rus ordusu Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait iki İHA önledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracı ile yapılan saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T21:18+0300

2023-09-04T21:18+0300

2023-09-04T21:18+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

iha

iha

iha

iha

insansız hava aracı (iha)

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Rusya'nın Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracı ile yapılan saldırı girişimi engellendi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Bryansk bölgesinde Moskova saati ile 17.00 sularında (TSİ ile aynı) Ukrayna’ya ait uçak tipi insansız hava aracı (İHA) ile yapılan bir saldırı girişimi daha önlendi.Açıklamada, “4 Eylül'de Moskova saatiyle 17.00 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenlemeye yönelik bir girişimi daha durduruldu. Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı Bryansk bölgesinin hava sahasında önlendi” ifadelerine yer verildi.Bakanlık daha önce de benzer bir açıklama yaparak, yine Bryansk bölgesinde saat 16.30 sularında Kiev rejiminin Rus topraklarındaki tesislere uçak tipi insansız hava araçlı saldırı girişiminin önlendiğini, İHA’nın Bryansk bölgesinin hava sahasında önlendiğini ifade etmişti.

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