https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-arasindaki-genis-katilimli-gorusme-sona-erdi-1075169989.html

Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmeyi değerlendiren Peskov: Birinci bölüm çok yapıcı geçti

Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmeyi değerlendiren Peskov: Birinci bölüm çok yapıcı geçti

RIA Novosti muhabiri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki geniş katılımlı görüşmenin sona erdiğini belirtti. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T15:04+0300

2023-09-04T15:04+0300

2023-09-04T16:32+0300

dünya

ikili ilişkiler

rusya

türkiye

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

görüşme

ikili görüşme

heyet

soçi

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İki lider ve beraberindeki heyetler arasındaki görüşme 1.5 saat sürdü. Kremlin Basın Dairesi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 1.5 saat süren geniş katılımlı görüşmelerin sona erdiği bildirildi.Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın görüşmelerine çalışma yemeği kapsamında devam edeceği kaydedildi.Liderlerin çalışma yemeğinden sonra ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.Peskov: Görüşmelerin birinci bölümü çok yapıcı geçtiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın arasındaki görüşmelerin birinci bölümünün çok yapıcı geçtiğini, tarafların birçok alanda 'saat ayarı' yaptığını belirtti.Peskov, Soçi'deki görüşmelerin sonunda Rus ve Türk tarafları arasında herhangi bir belge imzalanmasının planlanmadığını ifade etti.Bakanların ve çalışma grubu başkanlarının çok detaylı raporlar sunduğunu anlatan Peskov, "Tam teşekküllü bilgi alışverişi yapıldı. Tüm alanlarda bir nevi senkronizasyon, 'saat ayarı' yapıldı. İkili ilişkilerin kapsamlı bir analizi gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.Peskov: Rusya ve Türkiye savunma bakanları ayrı bir görüşme yaptıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaklaşık 3 saatlik görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yapıcı geçtiğini ve 'saat ayarı' yapıldığını belirtti.Türkiye'de seçimlerden sonra kurulan yeni kabinenin ikili ilişkilerin gündemini etkilemediğini söyleyen Peskov, Rusya ve ve Türkiye savunma bakanlarının ayrı bir görüşme yaptığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-gorusmesi-socide-basladi-1075166656.html

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ikili ilişkiler, rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme, ikili görüşme, heyet, soçi