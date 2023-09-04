https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-socide-erdogana-harco-corbasi-ve-barbunya-ikram-etti-1075176638.html
Putin, Soçi'de Erdoğan'a ‘harço’ çorbası ve barbunya ikram etti
Putin, Soçi'de Erdoğan'a ‘harço’ çorbası ve barbunya ikram etti
Rusya lideri Putin’in Soçi’de ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gürcü mutfağının vazgeçilmezlerinden ‘harço’ çorbası, barbunya ve ‘kuş sütü’ tatlısı ikram... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T18:41+0300
2023-09-04T18:41+0300
2023-09-04T18:41+0300
dünya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
yemek
çorba
rusya
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çalışma yemeğinde ağırladı, liderlerin menüsünde Gürcü mutfağının olmazsa olmazlarından ‘harço’ (dana haşlama) çorbası, barbunya ve ‘kuş sütü’ tatlısı (çikolata kaplı sütlü sufle) yer aldı.Salatalık ve avokadolu alabalık füme salatası olan menüde, domates ve yer elmalı barbunya filetosu, ayrıca ‘harço’ (dana haşlama) çorbası yer aldı. Sıcak yemeklerden ise liderlere yabani havuç püresi ile ızgara kuzu fileto veya sebzeli ve ıspanak soslu kefal balığı seçenekleri sunuldu.Yemeğin sonunda ‘kuş sütü’ tatlısı (çikolata kaplı sütlü sufle) ikram edildi.
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, yemek, çorba, rusya
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, yemek, çorba, rusya
Putin, Soçi'de Erdoğan'a ‘harço’ çorbası ve barbunya ikram etti
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Rusya lideri Putin’in Soçi’de ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gürcü mutfağının vazgeçilmezlerinden ‘harço’ çorbası, barbunya ve ‘kuş sütü’ tatlısı ikram ettiği belirtildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çalışma yemeğinde ağırladı, liderlerin menüsünde Gürcü mutfağının olmazsa olmazlarından ‘harço’ (dana haşlama) çorbası, barbunya ve ‘kuş sütü’ tatlısı (çikolata kaplı sütlü sufle) yer aldı.
Salatalık ve avokadolu alabalık füme salatası olan menüde, domates ve yer elmalı barbunya filetosu, ayrıca ‘harço’ (dana haşlama) çorbası yer aldı. Sıcak yemeklerden ise liderlere yabani havuç püresi ile ızgara kuzu fileto veya sebzeli ve ıspanak soslu kefal balığı seçenekleri sunuldu.
Yemeğin sonunda ‘kuş sütü’ tatlısı (çikolata kaplı sütlü sufle) ikram edildi.