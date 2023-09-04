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https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-rus-enerji-sektoru-bati-yaptirimlarina-ragmen-ayaklari-yere-saglam-basiyor-1075186405.html
Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor
Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yakıt ve enerji sisteminin Batı yaptırımlarının baskısıyla başarıyla başa çıktığını belirtti. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T23:26+0300
2023-09-04T23:26+0300
dünya
rusya
vladimir putin
enerji
yaptırım
murmansk
doğalgaz
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Murmansk sıvılaştırılmış doğalgaz projesiyle ilgili toplantıda konuşan Putin, “Bir dizi ülkenin bariz düşmanca eylemlerine, yasadışı ve sonsuz kısıtlamalara, yaptırımlara rağmen Rus yakıt ve enerji sistemi, petrol ve doğalgaz şirketlerimiz bir bütün olarak ayakları yere sağlam basıyor” ifadesini kullandı.Rus yakıt ve enerji sisteminin gelişmeye ve sektöre verilen görevi yerine getirmeye devam ettiğini kaydeden Putin, Rus şirketlerin yeni güvenilir partnerler bulmayı ve yeni lojistik güzergahlar çizmeyi başardığını söyledi.Putin, “Genel olarak mevcut zor koşullarda Rusya, enerji alanındaki kendi kendine yeterliliği, bağımsızlığını, dış şoklara karşı korumayı doğrulamanın yanı sıra, dünya enerji pazarında anahtar konuma sahip. Hiç abartısız kendinden emin ve kendi kendimize yeterli biçimde çalışıyoruz” dedi.Rus lider ayrıca Sibirya’nın Gücü -2 doğalgaz boru hattı yapımını hızlandırma olasılığını da değerlendirdiklerini belirtti.
rusya
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rusya, vladimir putin, enerji, yaptırım, murmansk, doğalgaz
rusya, vladimir putin, enerji, yaptırım, murmansk, doğalgaz

Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor

23:26 04.09.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yakıt ve enerji sisteminin Batı yaptırımlarının baskısıyla başarıyla başa çıktığını belirtti.
Murmansk sıvılaştırılmış doğalgaz projesiyle ilgili toplantıda konuşan Putin, “Bir dizi ülkenin bariz düşmanca eylemlerine, yasadışı ve sonsuz kısıtlamalara, yaptırımlara rağmen Rus yakıt ve enerji sistemi, petrol ve doğalgaz şirketlerimiz bir bütün olarak ayakları yere sağlam basıyor” ifadesini kullandı.
Rus yakıt ve enerji sisteminin gelişmeye ve sektöre verilen görevi yerine getirmeye devam ettiğini kaydeden Putin, Rus şirketlerin yeni güvenilir partnerler bulmayı ve yeni lojistik güzergahlar çizmeyi başardığını söyledi.
Putin, “Genel olarak mevcut zor koşullarda Rusya, enerji alanındaki kendi kendine yeterliliği, bağımsızlığını, dış şoklara karşı korumayı doğrulamanın yanı sıra, dünya enerji pazarında anahtar konuma sahip. Hiç abartısız kendinden emin ve kendi kendimize yeterli biçimde çalışıyoruz” dedi.
Rus lider ayrıca Sibirya’nın Gücü -2 doğalgaz boru hattı yapımını hızlandırma olasılığını da değerlendirdiklerini belirtti.
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