https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-rus-enerji-sektoru-bati-yaptirimlarina-ragmen-ayaklari-yere-saglam-basiyor-1075186405.html

Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor

Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yakıt ve enerji sisteminin Batı yaptırımlarının baskısıyla başarıyla başa çıktığını belirtti. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T23:26+0300

2023-09-04T23:26+0300

2023-09-04T23:26+0300

dünya

rusya

vladimir putin

enerji

yaptırım

murmansk

doğalgaz

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Murmansk sıvılaştırılmış doğalgaz projesiyle ilgili toplantıda konuşan Putin, “Bir dizi ülkenin bariz düşmanca eylemlerine, yasadışı ve sonsuz kısıtlamalara, yaptırımlara rağmen Rus yakıt ve enerji sistemi, petrol ve doğalgaz şirketlerimiz bir bütün olarak ayakları yere sağlam basıyor” ifadesini kullandı.Rus yakıt ve enerji sisteminin gelişmeye ve sektöre verilen görevi yerine getirmeye devam ettiğini kaydeden Putin, Rus şirketlerin yeni güvenilir partnerler bulmayı ve yeni lojistik güzergahlar çizmeyi başardığını söyledi.Putin, “Genel olarak mevcut zor koşullarda Rusya, enerji alanındaki kendi kendine yeterliliği, bağımsızlığını, dış şoklara karşı korumayı doğrulamanın yanı sıra, dünya enerji pazarında anahtar konuma sahip. Hiç abartısız kendinden emin ve kendi kendimize yeterli biçimde çalışıyoruz” dedi.Rus lider ayrıca Sibirya’nın Gücü -2 doğalgaz boru hattı yapımını hızlandırma olasılığını da değerlendirdiklerini belirtti.

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