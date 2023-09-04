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https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-erdogani-sociye-tatile-davet-etti-1075169332.html
Putin, Erdoğan'ı Soçi'ye tatile davet etti
Putin, Erdoğan'ı Soçi'ye tatile davet etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tatil yapması için Soçi'ye davet etti. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T14:50+0300
2023-09-04T14:50+0300
dünya
soçi
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
tatil
görüşme
türkiye
rusya
ikili ilişkiler
ikili görüşme
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Putin ile Erdoğan arasında uzun süredir beklenen zirve, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde başladı. Putin, görüşme için Rus Sanatorymu'na giden Erdoğan'ı kapıda karşıladı ve ikili ayaküstü sohbet etti.Putin'in mevkidaşına uçak yolculuğunun nasıl geçtiğini sorması üzerine Erdoğan, sadece 1 saat 15 dakika sürdüğü yanıtını verdi. Buna karşılık Putin, "O zaman bir dahaki sefere bize tatile yapmaya gelebilirsiniz" dedi.Erdoğan Soçi'nin de çok güzel bir yer olduğunu söylerken Putin, kentin yeşil bitki örtüsüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, eliyle Rusya ve Türkiye'nin bu bölgede komşu olduğu jestini yaparak "Karadeniz" dedi ve Putin de, gülümseyerek "Kesinlikle" yanıtını verdi.İki lider, daha sonra görüşmeye başlamak için Rus Sanatoryumu'na giriş yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-gorusmesi-socide-basladi-1075166656.html
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soçi, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, tatil, görüşme, türkiye, rusya, ikili ilişkiler, ikili görüşme
soçi, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, tatil, görüşme, türkiye, rusya, ikili ilişkiler, ikili görüşme

Putin, Erdoğan'ı Soçi'ye tatile davet etti

14:50 04.09.2023
© AAErdoğan - Putin görüşmesi
Erdoğan - Putin görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tatil yapması için Soçi'ye davet etti.
Putin ile Erdoğan arasında uzun süredir beklenen zirve, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde başladı. Putin, görüşme için Rus Sanatorymu'na giden Erdoğan'ı kapıda karşıladı ve ikili ayaküstü sohbet etti.

Putin'in mevkidaşına uçak yolculuğunun nasıl geçtiğini sorması üzerine Erdoğan, sadece 1 saat 15 dakika sürdüğü yanıtını verdi. Buna karşılık Putin, "O zaman bir dahaki sefere bize tatile yapmaya gelebilirsiniz" dedi.

Erdoğan Soçi'nin de çok güzel bir yer olduğunu söylerken Putin, kentin yeşil bitki örtüsüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, eliyle Rusya ve Türkiye'nin bu bölgede komşu olduğu jestini yaparak "Karadeniz" dedi ve Putin de, gülümseyerek "Kesinlikle" yanıtını verdi.

İki lider, daha sonra görüşmeye başlamak için Rus Sanatoryumu'na giriş yaptı.
Putin ve Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
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