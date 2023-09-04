Putin, Erdoğan'ı Soçi'ye tatile davet etti

Putin ile Erdoğan arasında uzun süredir beklenen zirve, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde başladı. Putin, görüşme için Rus Sanatorymu'na giden Erdoğan'ı kapıda karşıladı ve ikili ayaküstü sohbet etti.



Putin'in mevkidaşına uçak yolculuğunun nasıl geçtiğini sorması üzerine Erdoğan, sadece 1 saat 15 dakika sürdüğü yanıtını verdi. Buna karşılık Putin, "O zaman bir dahaki sefere bize tatile yapmaya gelebilirsiniz" dedi.



Erdoğan Soçi'nin de çok güzel bir yer olduğunu söylerken Putin, kentin yeşil bitki örtüsüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, eliyle Rusya ve Türkiye'nin bu bölgede komşu olduğu jestini yaparak "Karadeniz" dedi ve Putin de, gülümseyerek "Kesinlikle" yanıtını verdi.



İki lider, daha sonra görüşmeye başlamak için Rus Sanatoryumu'na giriş yaptı.