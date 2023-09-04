https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-erdogan-gorusmesi-stratejik-muttefiklik-iliskilerin-kurulmasina-buyuk-ivme-kazandirabilir-1075167032.html

'Putin-Erdoğan görüşmesi, stratejik müttefiklik ilişkilerin kurulmasına büyük ivme kazandırabilir'

'Putin-Erdoğan görüşmesi, stratejik müttefiklik ilişkilerin kurulmasına büyük ivme kazandırabilir'

Rus askeri uzman Korotçenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Soçi'de yapacağı görüşmenin iki ülke arasındaki... 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T13:24+0300

2023-09-04T13:24+0300

2023-09-04T13:45+0300

dünya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

soçi

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Rus Natsionalnaya Oborona (Milli Savunma) dergisi baş editörü, Rusya Genelkurmay Başkanlığı emekli subayı İgor Korotçenko, Sputnik'e verdiği demeçte, Soçi'deki zirvede tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi konusunda karşılıklı olarak kabul edilebilir bir formül bulunacağı öngörüsünde bulundu.Korotçenko, "Bence iki ülkenin liderlerinin Soçi'deki görüşmesinde tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe koyulması meselesi, biraz farklı bir formatta çözüme kavuşturulacak. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan önerilere dayanarak bu tür çıkarımlar yapılabilir. Görünüşe göre nakliye lojistiği değiştirilecek. Ancak bu, karşılıklı olarak kabul edilebilir seçeneklere ulaşma olasılığını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu nedenle Putin'in önerilerine dayanılarak, eğer Erdoğan da kabul ederse ve bunlar esas alınırsa, gerçek çözümlerin mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.Liderlerin görüşmesinin stratejik müttefiklik ilişkileri kurma yolundaki sürece ivme kazandıracağını düşünen Korotçenko, "Her halükarda Putin ile Erdoğan arasındaki bugünkü görüşme büyük önem taşıyor. Onlar iki bağımsız devletin iki bağımsız lideri. Durumsal ittifaktan stratejik müttefiklik ilişkileri kurmaya geçiş yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bunun için potansiyel ve fırsat var. Bu yöndeki ilerleyişe güçlü bir ivme kazandırmak için bu görüşmeden en iyi şekilde istifade etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-gorusmesi-socide-basladi-1075166656.html

soçi

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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, soçi