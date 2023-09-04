https://sputniknews.com.tr/20230904/otomobil-carpti-2-kisi-yola-savruldu-1075162450.html
Otomobil çarptı: 2 kişi yola savruldu
Otomobil çarptı: 2 kişi yola savruldu
Denizli’de karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T10:57+0300
2023-09-04T10:57+0300
2023-09-04T10:57+0300
yaşam
video
otomobil
araba çarpması
denizli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075162068_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_88d5f4dfe4127d02b52f4beba783e3c5.jpg
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen iki kadına otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.Vücutlarında kırıklar oluşan kazazedeler başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kazazedeleri ambulansla hastaneye kaldırdı.
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075162068_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_300e6d5e585f0ee55c6a00029a57e855.jpg
Otomobilin çarptığı 2 kadın yola savruldu
Otomobilin çarptığı 2 kadın yola savruldu
2023-09-04T10:57+0300
true
PT0M20S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, otomobil, araba çarpması, denizli, видео
video, otomobil, araba çarpması, denizli, видео
Otomobil çarptı: 2 kişi yola savruldu
Abone ol
Denizli’de karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen iki kadına otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.
Vücutlarında kırıklar oluşan kazazedeler başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kazazedeleri ambulansla hastaneye kaldırdı.