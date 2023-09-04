https://sputniknews.com.tr/20230904/nato-ermenistani-ittifaka-katilmaya-cagirdi-1075165110.html
NATO, Ermenistan'ı ittifaka katılmaya çağırdı
NATO, Ermenistan'ı ittifaka katılmaya çağırdı
NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan'ı Kuzey Atlantik İttifakı'na katılmaya çağırdı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T12:42+0300
2023-09-04T12:42+0300
2023-09-04T12:42+0300
savunma
nato
ermenistan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
nikol paşinyan
joe biden
abd
gunther fehlinger
davet
ittifak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073409648_0:251:3074:1980_1920x0_80_0_0_e9f8a142225cc82e4dc31e3f207dd85c.jpg
X platformunda bir paylaşımda bulunan NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a hitaben "Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırıyorum" diye yazdı. ABD Başkanı Joe Biden'ı da gönderisine etiketleyen Fehlinger, "Ermenistan'ı koru" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230902/putinin-sarmat-fuzesi-hamlesi-abdde-panige-yol-acti-teksastan-buyuk-bir-alani-yok-edebilir-1075132681.html
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073409648_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a8f8e87daadbe3e4bcedd5d8aead177.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, joe biden, abd, gunther fehlinger, davet, ittifak, koruma
nato, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, joe biden, abd, gunther fehlinger, davet, ittifak, koruma
NATO, Ermenistan'ı ittifaka katılmaya çağırdı
Abone ol
NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan'ı Kuzey Atlantik İttifakı'na katılmaya çağırdı.
X platformunda bir paylaşımda bulunan NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a hitaben "Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırıyorum" diye yazdı. ABD Başkanı Joe Biden'ı da gönderisine etiketleyen Fehlinger, "Ermenistan'ı koru" dedi.