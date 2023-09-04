NATO, Ermenistan'ı ittifaka katılmaya çağırdı

Türkiye
Erdoğan: Putin ile görüşmemizden sonra tahıl koridoru konusunda verilecek mesaj çok önemli olacak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
11:00
2 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
12:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
13:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
14:00
3 dk
UNUTULMAZ RUS YAZAR
Tolstoy ile 17 yıl boyunca kavgalıydı
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
16:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
16:31
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı militanlar 23 silah arkadaşını infaz etti
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Norveç, Rusya’da otlayıp geri gelen geyikleri vuruyor
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Rusya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi oldu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS’e Güney Amerika’dan bir katılımcı daha
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını yazdı: Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulundu
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Dünyanın en büyük 9 petrol üreticisi ülkenin altısının BRICS üyesi
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230904/nato-ermenistani-ittifaka-katilmaya-cagirdi-1075165110.html
NATO, Ermenistan'ı ittifaka katılmaya çağırdı
NATO, Ermenistan'ı ittifaka katılmaya çağırdı
NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan'ı Kuzey Atlantik İttifakı'na katılmaya çağırdı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T12:42+0300
2023-09-04T12:42+0300
savunma
nato
ermenistan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
nikol paşinyan
joe biden
abd
gunther fehlinger
davet
ittifak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073409648_0:251:3074:1980_1920x0_80_0_0_e9f8a142225cc82e4dc31e3f207dd85c.jpg
X platformunda bir paylaşımda bulunan NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a hitaben "Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırıyorum" diye yazdı. ABD Başkanı Joe Biden'ı da gönderisine etiketleyen Fehlinger, "Ermenistan'ı koru" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230902/putinin-sarmat-fuzesi-hamlesi-abdde-panige-yol-acti-teksastan-buyuk-bir-alani-yok-edebilir-1075132681.html
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073409648_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a8f8e87daadbe3e4bcedd5d8aead177.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, joe biden, abd, gunther fehlinger, davet, ittifak, koruma
nato, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, joe biden, abd, gunther fehlinger, davet, ittifak, koruma

NATO, Ermenistan'ı ittifaka katılmaya çağırdı

12:42 04.09.2023
© AFP 2023NATO Liderler Zirvesi başladı
NATO Liderler Zirvesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan'ı Kuzey Atlantik İttifakı'na katılmaya çağırdı.
X platformunda bir paylaşımda bulunan NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a hitaben "Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırıyorum" diye yazdı. ABD Başkanı Joe Biden'ı da gönderisine etiketleyen Fehlinger, "Ermenistan'ı koru" dedi.
Rus termo nükleer balistik füzesi RS-28 Sarmat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
Ukrayna krizi
Putin'in 'Sarmat füzesi' hamlesi ABD'de paniğe yol açtı: 'Teksas'tan büyük bir alanı yok edebilir'
2 Eylül, 17:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала