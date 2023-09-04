https://sputniknews.com.tr/20230904/meb-acikladi-deprem-bolgesinde-bursluluk-sinavi-kontenjani-yukseltildi-1075178294.html
Deprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı yükseltildi
Deprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı yükseltildi
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan düzenlemeyle İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) çerçevesinde deprem bölgesindeki öğrenciler... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T20:08+0300
2023-09-04T20:08+0300
2023-09-04T20:20+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı (meb)
meb
deprem
kontenjan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 'Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’daki öğrenciler için İOKBS çerçevesinde 30 bin ilave kontenjan ayrılacak.Kontenjandan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini depremlerden etkilenen illerde tamamlayan öğrenciler yararlanacak. Toplam kontenjanın yüzde 30’u ayrıldıktan sonra kalan kontenjan 2023-2024 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere dağıtılacak.
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milli eğitim bakanlığı (meb), meb, deprem, kontenjan
milli eğitim bakanlığı (meb), meb, deprem, kontenjan
Deprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı yükseltildi
20:08 04.09.2023 (güncellendi: 20:20 04.09.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan düzenlemeyle İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) çerçevesinde deprem bölgesindeki öğrenciler için açılan 30 bin ek kontenjan ile toplam kontenjan 100 bine çıkarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 'Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yayımlanan karara göre, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’daki öğrenciler için İOKBS çerçevesinde 30 bin ilave kontenjan ayrılacak.
Kontenjandan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini depremlerden etkilenen illerde tamamlayan öğrenciler yararlanacak. Toplam kontenjanın yüzde 30’u ayrıldıktan sonra kalan kontenjan 2023-2024 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere dağıtılacak.