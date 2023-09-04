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Filenin Sultanları İstanbul'da
Filenin Sultanları İstanbul'da
Cumhuriyetin 100. yılında elde ettikleri şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Tarih... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T14:41+0300
2023-09-04T14:51+0300
spor
türkiye
voleybol
istanbul
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2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a döndü. Şampiyonanın düzenlendiği Belçika'nın başkenti Brüksel'den kalkıp, İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, 'su tagı'yla karşılandı. Ay-yıldızlı ekip için de havalimanı çıkışında coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Törene; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, sporcuların aileleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bu yaz çok iyi bir sezon geçiriyor Filenin Sultanları. İkinci şampiyonluğumuz ile karşınızdayız. Tarih yazan ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Aylardır evlerimizden uzaktayız. Tek bir amaç için uğraşıyoruz ama çok şükür Avrupa Şampiyonası'ndan da alnımızın akıyla çıktık. Çok mutluyuz. İlk günden beri çok inanmıştık. Saha içinde ve dışında çok iyi bir ekibe sahibiz. Bunu da sahaya yansıttığımız zaman neler olabileceğini göstermiş olduk. Sırbistan'la yoğun duygularla geçen bir maç oldu. Sonunda 3-2 kazanmayı bildik. Ülkeyi arkamızda birleştirdiğimizi görmek, dev ekranlarda insanların bizleri desteklediğini görmek inanılmaz güç veriyor. Çok teşekkür ediyoruz herkese" diye konuştu.Sıradaki hedeflerinin olimpiyatlara katılmak olduğunu belirten Eda, "Sonrasında önümüzdeki sene Milletler Ligi ve olimpiyatlarda mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.Milli voleybolcu Cansu Özbay, Avrupa şampiyonu oldukları için mutlu olduklarını belirterek, “Bu daha başlangıç, inşallah çok daha güzel kupalar kazanacağız beraber” dedi.Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli voleybolcu Cansu Özbay, “Tarihimizde ilk kez takım sporu olarak Avrupa şampiyonluğu yaşıyoruz. Birinci olduk. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk kadınları olarak tekrardan bayrağımızı en yukarıya çıkardığımız için çok gururluyum, çok mutluyum. Sadece biz gözüküyoruz ama bence bu çok uzun yıllardan gelen bir sistemle olan bir şey. O yüzden bizde desteği, emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu daha başlangıç, inşallah çok daha güzel kupalar kazanacağız beraber” şeklinde konuştu.'Erik Dalı'nı ilk oynadığımdan daha iyiydi'Havalimanı çıkışında basın mensuplarına konuşan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "İnanılmaz bir zafer. Çok mutluyuz. Mükemmel bir iş çıkaran oyuncularım ve ekibimle gurur duyuyorum. Şampiyonayı kazanmak oldukça zordu. Herkesle gurur duyuyorum. Türkiye'de herkesin bizimle birlikte mutlu olmasından mutluyum. Brüksel'deki atmosfer süperdi. Türkler her yerde. Bizi takip ettiler, desteklediler. Bazı anlarda bize yardım ettiklerini hissettim. Onlarla kutlamaktan son derece memnumum" cümlelerine yer verdi.Santarelli, şampiyonluk kutlamalarında 'Erik Dalı' oynamasıyla alakalı ise, "İlk oynadığımdan daha iyiydi. İlki benim için şaka gibiydi. Bu eğlenceliydi. İkincisinde biraz zorladım" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230903/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-avrupa-sampiyonu-1075153419.html
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türkiye, voleybol, istanbul
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Filenin Sultanları İstanbul'da

14:41 04.09.2023 (güncellendi: 14:51 04.09.2023)
© İHAFilenin Sultanları İstanbul'da
Filenin Sultanları İstanbul'da - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© İHA
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Cumhuriyetin 100. yılında elde ettikleri şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Tarih yazan ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Aylardır evlerimizden uzaktayız. Tek bir amaç için uğraşıyoruz ama çok şükür Avrupa Şampiyonası'ndan da alnımızın akıyla çıktık" dedi.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a döndü.
Şampiyonanın düzenlendiği Belçika'nın başkenti Brüksel'den kalkıp, İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, 'su tagı'yla karşılandı. Ay-yıldızlı ekip için de havalimanı çıkışında coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Törene; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, sporcuların aileleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bu yaz çok iyi bir sezon geçiriyor Filenin Sultanları. İkinci şampiyonluğumuz ile karşınızdayız. Tarih yazan ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Aylardır evlerimizden uzaktayız. Tek bir amaç için uğraşıyoruz ama çok şükür Avrupa Şampiyonası'ndan da alnımızın akıyla çıktık. Çok mutluyuz. İlk günden beri çok inanmıştık. Saha içinde ve dışında çok iyi bir ekibe sahibiz. Bunu da sahaya yansıttığımız zaman neler olabileceğini göstermiş olduk. Sırbistan'la yoğun duygularla geçen bir maç oldu. Sonunda 3-2 kazanmayı bildik. Ülkeyi arkamızda birleştirdiğimizi görmek, dev ekranlarda insanların bizleri desteklediğini görmek inanılmaz güç veriyor. Çok teşekkür ediyoruz herkese" diye konuştu.
Sıradaki hedeflerinin olimpiyatlara katılmak olduğunu belirten Eda, "Sonrasında önümüzdeki sene Milletler Ligi ve olimpiyatlarda mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.
Milli voleybolcu Cansu Özbay, Avrupa şampiyonu oldukları için mutlu olduklarını belirterek, “Bu daha başlangıç, inşallah çok daha güzel kupalar kazanacağız beraber” dedi.
Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli voleybolcu Cansu Özbay, “Tarihimizde ilk kez takım sporu olarak Avrupa şampiyonluğu yaşıyoruz. Birinci olduk. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk kadınları olarak tekrardan bayrağımızı en yukarıya çıkardığımız için çok gururluyum, çok mutluyum. Sadece biz gözüküyoruz ama bence bu çok uzun yıllardan gelen bir sistemle olan bir şey. O yüzden bizde desteği, emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu daha başlangıç, inşallah çok daha güzel kupalar kazanacağız beraber” şeklinde konuştu.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
SPOR
'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu
Dün, 23:38

'Erik Dalı'nı ilk oynadığımdan daha iyiydi'

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına konuşan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "İnanılmaz bir zafer. Çok mutluyuz. Mükemmel bir iş çıkaran oyuncularım ve ekibimle gurur duyuyorum. Şampiyonayı kazanmak oldukça zordu. Herkesle gurur duyuyorum. Türkiye'de herkesin bizimle birlikte mutlu olmasından mutluyum. Brüksel'deki atmosfer süperdi. Türkler her yerde. Bizi takip ettiler, desteklediler. Bazı anlarda bize yardım ettiklerini hissettim. Onlarla kutlamaktan son derece memnumum" cümlelerine yer verdi.
Santarelli, şampiyonluk kutlamalarında 'Erik Dalı' oynamasıyla alakalı ise, "İlk oynadığımdan daha iyiydi. İlki benim için şaka gibiydi. Bu eğlenceliydi. İkincisinde biraz zorladım" ifadelerini kullandı.
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