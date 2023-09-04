'Filenin Sultanları' Avrupa şampiyonluğunu binlerce kişiyle birlikte kutladı

© AA / Cem Tekkeşinoğlu2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Galataport’ta düzenlediği etkinlikle şampiyonluğu kutladı.
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Galataport’ta düzenlediği etkinlikle şampiyonluğu kutladı.
© AA / Cem TekkeşinoğluTeknik ekip ve sporcular tek tek anons edilirken, meydanı dolduran binlerce kişi tezahüratlarla takıma destek verdi.
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Teknik ekip ve sporcular tek tek anons edilirken, meydanı dolduran binlerce kişi tezahüratlarla takıma destek verdi.
© AA / Cem TekkeşinoğluSahneye çıktığında büyük alkış alan isimlerden Ebrar Karakurt, Türk halkının kendilerini her zaman desteklediklerini vurgulayarak "Dünyanın en güzel sevgisine sahibiz. Sizler bizim arkamızdaki güçsünüz, iyi ki varsınız" açıklamasını yaptı.
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Sahneye çıktığında büyük alkış alan isimlerden Ebrar Karakurt, Türk halkının kendilerini her zaman desteklediklerini vurgulayarak "Dünyanın en güzel sevgisine sahibiz. Sizler bizim arkamızdaki güçsünüz, iyi ki varsınız" açıklamasını yaptı.
© AA / Cem Tekkeşinoğluİsmi anons edilen son sporcu olan kaptan Eda Erdem Dündar, Cumhuriyetin 100'üncü yılında gelen başarılardan dolayı çok mutlu olduklarının altını çizerek, şunları söyledi: "Şahane görünüyorsunuz, enerjiniz harika. İlk günden beri bizleri destekliyorsunuz. Bizler de daha iyi performanslar gösterip sizlere başarı getirmek istiyoruz. İyi ki varsınız."
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu
İsmi anons edilen son sporcu olan kaptan Eda Erdem Dündar, Cumhuriyetin 100'üncü yılında gelen başarılardan dolayı çok mutlu olduklarının altını çizerek, şunları söyledi: "Şahane görünüyorsunuz, enerjiniz harika. İlk günden beri bizleri destekliyorsunuz. Bizler de daha iyi performanslar gösterip sizlere başarı getirmek istiyoruz. İyi ki varsınız."
© AA / Cem TekkeşinoğluŞampiyonluğun mimarlarından başantrenör Daniele Santarelli, harika bir gün yaşadıklarını dile getirirken, herkesi tebrik etti.
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Şampiyonluğun mimarlarından başantrenör Daniele Santarelli, harika bir gün yaşadıklarını dile getirirken, herkesi tebrik etti.
© AA / Cem Tekkeşinoğluİsmi anons edilen son isim olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sahneye "Malatya bulunmaz eşin" türküsüyle çıktı. Malatyalı olan Üstündağ, kütüğü Malatya'da bulunan takımın yıldız isimlerinden Melissa Vargas'ı da yanına alarak oynadı. Bütün takım ikiliye eşlik ederken, Üstündağ sonrasında konuşmasını gerçekleştirdi.
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu
İsmi anons edilen son isim olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sahneye "Malatya bulunmaz eşin" türküsüyle çıktı. Malatyalı olan Üstündağ, kütüğü Malatya'da bulunan takımın yıldız isimlerinden Melissa Vargas'ı da yanına alarak oynadı. Bütün takım ikiliye eşlik ederken, Üstündağ sonrasında konuşmasını gerçekleştirdi.
© AA / Cem TekkeşinoğluTakımın yıldız isimlerinden Melissa Vargas sahneye oynayarak çıktı.
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Takımın yıldız isimlerinden Melissa Vargas sahneye oynayarak çıktı.
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, kalabalıkla birlikte doyasıya eğlendi.
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, kalabalıkla birlikte doyasıya eğlendi.
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, kalabalıkla birlikte doyasıya eğlendi.
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, kalabalıkla birlikte doyasıya eğlendi.
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, kalabalıkla birlikte doyasıya eğlendi.
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, kalabalıkla birlikte doyasıya eğlendi.
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, kalabalıkla birlikte doyasıya eğlendi.
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, kalabalıkla birlikte doyasıya eğlendi.