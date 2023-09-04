'Filenin Sultanları' Avrupa şampiyonluğunu binlerce kişiyle birlikte kutladı

© AA / Cem Tekkeşinoğlu İsmi anons edilen son sporcu olan kaptan Eda Erdem Dündar, Cumhuriyetin 100'üncü yılında gelen başarılardan dolayı çok mutlu olduklarının altını çizerek, şunları söyledi: "Şahane görünüyorsunuz, enerjiniz harika. İlk günden beri bizleri destekliyorsunuz. Bizler de daha iyi performanslar gösterip sizlere başarı getirmek istiyoruz. İyi ki varsınız."