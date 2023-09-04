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Erdoğan: Putin ile görüşmemizden sonra tahıl koridoru konusunda verilecek mesaj çok önemli olacak
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Erdoğan: Putin ile görüşmemizden sonra tahıl koridoru konusunda verilecek mesaj çok önemli olacak
Erdoğan: Putin ile görüşmemizden sonra tahıl koridoru konusunda verilecek mesaj çok önemli olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru konusunda ikili görüşmenin ardından verilecek mesajın önemli olacağının altını çizdi ve "Özellikle az gelişmiş Afrika... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T13:23+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
türkiye
rusya
karadeniz tahıl koridoru
merkez bankası
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetler arası görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan ile Putin Soçi'de bir araya geldi
Erdoğan ile Putin Soçi'de bir araya geldi
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye, rusya, karadeniz tahıl koridoru, merkez bankası, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), видео
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye, rusya, karadeniz tahıl koridoru, merkez bankası, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), видео

Erdoğan: Putin ile görüşmemizden sonra tahıl koridoru konusunda verilecek mesaj çok önemli olacak

13:23 04.09.2023 (güncellendi: 14:12 04.09.2023)
© AAErdoğan - Putin görüşmesi
Erdoğan - Putin görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru konusunda ikili görüşmenin ardından verilecek mesajın önemli olacağının altını çizdi ve "Özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak" dedi. Erdoğan ayrıca iki ülke Merkez Bankası başkanlarının da görüşeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetler arası görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.
Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir dönemdeyiz.
Merkez Bankası başkanlarımızın görüşecek olmaları aramızdaki ikili ilişkilerde, yerli para birimine adım atma noktasında da önemli.
Sizin bu daveti yapmış olmanız ve heyetimi mutlu etmiştir. Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki gelişmeler devam ediyor.
Tahıl koridoru konusunda yapacağımız görüşmeden sonra (Putin'le) dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak.
Şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmimiz 62 milyar dolar. 100 milyar hedefine yürüyor olmamız bizi çok mutlu ediyor.
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