Erdoğan: Tahıl koridoru girişiminin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum
16:49 04.09.2023 (güncellendi: 17:08 04.09.2023)
© AA / Doğukan KeskinkılıçErdoğan
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, "Tahıl koridoru girişiminin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Soçi'deki görüşmesi sona erdi.
İkili basın mensuplarının karşısına geçti. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Putin'e nazik daveti için teşekkür ediyorum.
Depremler ile orman yangını sırasında verdikleri destek için teşekkür ederim.
İkili ticaret hacmimiz 69 milyar dolara ulaştı.
Karadeniz grişiminin yeniden canlandırılmasını görüştük. Ofis açma memnuniyet duyduk.
Afrika gibi tahıla en çok duyanlar için nefes borusu oldu. Alternatif öneriler kalıcı model sunamadı. Rusya'nın beklentileri malumu tüm tarafların.
Girişimin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Gündeme getirilen alternatif öneriler, Karadeniz Girişimi gibi sürdürebilir, güvenli ve taraflar arası işbirliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır.
Bölgemizde kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisine yönelik çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.
(Tahıl sevkiyatı) BM ile önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim.
Ukrayna'nın Rusya işe müşterek adım atılması konusunda yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor. Karadeniz tahıl koridorunda fakir Afrika ülkelerine gönderilecek tahıl önemli. Buradan çıkacak tahılın yüzde 44'ü Avrupa ülkelerine giderse Rusya buna olumlu bakmıyor.
(BM ile hazırlanan tahıl sevkiyatına ilişkin ortak öneri paketi) Türkiye olarak beklentileri karşılayacak çözüme kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum
Putin 'Fakir ülkelere 1 milyon ton tahılı göndermek için lojistik çalışmalar yaptık' dedi. Biz de 'Üzerimize ne görev düşüyorsa Türkiye olarak varız' dedik.