Erdoğan: Tahıl koridoru girişiminin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum

Putin'e nazik daveti için teşekkür ediyorum. Putin'e nazik daveti için teşekkür ediyorum.

Depremler ile orman yangını sırasında verdikleri destek için teşekkür ederim. Depremler ile orman yangını sırasında verdikleri destek için teşekkür ederim.

İkili ticaret hacmimiz 69 milyar dolara ulaştı. İkili ticaret hacmimiz 69 milyar dolara ulaştı.

Karadeniz grişiminin yeniden canlandırılmasını görüştük. Ofis açma memnuniyet duyduk. Karadeniz grişiminin yeniden canlandırılmasını görüştük. Ofis açma memnuniyet duyduk.

Afrika gibi tahıla en çok duyanlar için nefes borusu oldu. Alternatif öneriler kalıcı model sunamadı. Rusya'nın beklentileri malumu tüm tarafların. Afrika gibi tahıla en çok duyanlar için nefes borusu oldu. Alternatif öneriler kalıcı model sunamadı. Rusya'nın beklentileri malumu tüm tarafların.

Girişimin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Girişimin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Gündeme getirilen alternatif öneriler, Karadeniz Girişimi gibi sürdürebilir, güvenli ve taraflar arası işbirliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır. Gündeme getirilen alternatif öneriler, Karadeniz Girişimi gibi sürdürebilir, güvenli ve taraflar arası işbirliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır.

Bölgemizde kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisine yönelik çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız. Bölgemizde kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisine yönelik çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.

(Tahıl sevkiyatı) BM ile önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim. (Tahıl sevkiyatı) BM ile önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim.

Ukrayna'nın Rusya işe müşterek adım atılması konusunda yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor. Karadeniz tahıl koridorunda fakir Afrika ülkelerine gönderilecek tahıl önemli. Buradan çıkacak tahılın yüzde 44'ü Avrupa ülkelerine giderse Rusya buna olumlu bakmıyor. Ukrayna'nın Rusya işe müşterek adım atılması konusunda yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor. Karadeniz tahıl koridorunda fakir Afrika ülkelerine gönderilecek tahıl önemli. Buradan çıkacak tahılın yüzde 44'ü Avrupa ülkelerine giderse Rusya buna olumlu bakmıyor.

(BM ile hazırlanan tahıl sevkiyatına ilişkin ortak öneri paketi) Türkiye olarak beklentileri karşılayacak çözüme kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum (BM ile hazırlanan tahıl sevkiyatına ilişkin ortak öneri paketi) Türkiye olarak beklentileri karşılayacak çözüme kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum