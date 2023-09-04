https://sputniknews.com.tr/20230904/egede-uc-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1075176744.html

Ege'de üç il için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Ege'de üç il için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

İzmir, Aydın ve Manisa'da gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T19:08+0300

2023-09-04T19:08+0300

2023-09-04T19:08+0300

türkiye

ege

ege

ege bölgesi

izmir

aydın

manisa

meteoroloji genel müdürlüğü

gök gürültülü sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın doğusu ile Manisa çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

türkiye

ege

ege bölgesi

izmir

aydın

manisa

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ege, ege, ege bölgesi, izmir, aydın, manisa, meteoroloji genel müdürlüğü, gök gürültülü sağanak