https://sputniknews.com.tr/20230904/egede-uc-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1075176744.html
Ege'de üç il için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
Ege'de üç il için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
İzmir, Aydın ve Manisa'da gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T19:08+0300
2023-09-04T19:08+0300
2023-09-04T19:08+0300
türkiye
ege
ege
ege bölgesi
izmir
aydın
manisa
meteoroloji genel müdürlüğü
gök gürültülü sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın doğusu ile Manisa çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
türkiye
ege
ege bölgesi
izmir
aydın
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ege, ege, ege bölgesi, izmir, aydın, manisa, meteoroloji genel müdürlüğü, gök gürültülü sağanak
ege, ege, ege bölgesi, izmir, aydın, manisa, meteoroloji genel müdürlüğü, gök gürültülü sağanak
Ege'de üç il için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
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İzmir, Aydın ve Manisa'da gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın doğusu ile Manisa çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.