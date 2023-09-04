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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230904/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075159846.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,7090 liradan, euro 28,8030 liradan haftaya başladı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 26,7070 liradan alınan dolar, 26,7090 liradan satılıyor. 28,8010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8030 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 26,7180 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9610 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 671 lira, çeyrek altın 2 bin 707 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 796 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1945 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.056 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 88.49 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88.49 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.972 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa istanbul
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa istanbul

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:28 04.09.2023
© AP Photo / OZAN KOSE Türk lirası - Dolar
 Türk lirası - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / OZAN KOSE
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,7090 liradan, euro 28,8030 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 26,7070 liradan alınan dolar, 26,7090 liradan satılıyor. 28,8010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8030 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 26,7180 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9610 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 671 lira, çeyrek altın 2 bin 707 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 796 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1945 puandan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.056 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 88.49 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88.49 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 25.972 dolar seviyesinde.
Dolar/TL - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
1 Eylül, 09:21
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