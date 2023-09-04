https://sputniknews.com.tr/20230904/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075159846.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 26,7090 liradan, euro 28,8030 liradan haftaya başladı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T09:28+0300

2023-09-04T09:28+0300

2023-09-04T09:28+0300

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Serbest piyasada 26,7070 liradan alınan dolar, 26,7090 liradan satılıyor. 28,8010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8030 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 26,7180 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9610 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 671 lira, çeyrek altın 2 bin 707 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 796 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1945 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.056 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 88.49 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88.49 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.972 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230901/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075099933.html

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