https://sputniknews.com.tr/20230904/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1075156700.html
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T06:12+0300
2023-09-04T06:12+0300
2023-09-04T06:12+0300
politika
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
resmi gazete
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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya'ya ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet edeceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230903/iletisim-baskanligindan-erdogan-putin-gorusmesine-iliskin-aciklama-1075148332.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, resmi gazete
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, resmi gazete
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya'ya ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet edeceği belirtildi.