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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında ''Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T14:58+0300
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
sivas kongresi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, kongrenin Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir kongre olması nedeniyle tarihte önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.Milleti aynı hedefte buluşturan, ülkenin geleceği ve yazgısıyla ilgili hayati kararları yurdun her köşesinden Sivas'a gelen temsilcilerin aldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, sivas kongresi
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, sivas kongresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

14:58 04.09.2023
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında ''Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür." ifadesine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, kongrenin Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir kongre olması nedeniyle tarihte önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.
Milleti aynı hedefte buluşturan, ülkenin geleceği ve yazgısıyla ilgili hayati kararları yurdun her köşesinden Sivas'a gelen temsilcilerin aldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kongre'de, yurdun bölünmez bütün olduğu yeniden vurgulanmış, kayıtsız, şartsız bağımsızlık hedefi ortaya konmuştur. Türk milletinin kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu ve dayatmalara karşı mücadele etme yönündeki kararlılığı yazılı belgelerden çıkarak, fiiliyata dönmüştür. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Ecdadımızdan devraldığımız birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, tüm kazanımlara sahip çıkmamızı, ülkemizi daha müreffeh kılmak için azimle çalışmamızı, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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