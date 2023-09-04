https://sputniknews.com.tr/20230904/cumhurbaskani-erdogan-rusyaya-gitti-1075163144.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T11:14+0300
2023-09-04T11:14+0300
2023-09-04T11:48+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
rusya
görüşme
ikili görüşme
vladimir putin
putin-erdoğan görüşmesi
uçak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TUR' uçağıyla saat 10.50'de, Atatürk Havalimanı'ndan Soçi'ye hareket etti.Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bazı yetkililer eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-socide-bir-araya-geliyor-tahil-anlasmasinin-gelecegi-belli-olacak-1075160080.html
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recep tayyip erdoğan, rusya, görüşme, ikili görüşme, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, uçak
recep tayyip erdoğan, rusya, görüşme, ikili görüşme, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, uçak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti
11:14 04.09.2023 (güncellendi: 11:48 04.09.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Rusya'ya hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TUR' uçağıyla saat 10.50'de, Atatürk Havalimanı'ndan Soçi'ye hareket etti.
Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.
Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bazı yetkililer eşlik etti.