https://sputniknews.com.tr/20230904/basaksehirde-emre-belozogluyla-yollar-ayrildi-1075158386.html
Başakşehir'de Emre Belözoğlu'yla yollar ayrıldı
Başakşehir'de Emre Belözoğlu'yla yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T07:58+0300
2023-09-04T07:58+0300
2023-09-04T07:58+0300
spor
emre belözoğlu
başakşehir
maç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1c/1062790093_0:0:701:395_1920x0_80_0_0_a07cf23cc72463656e6dfcab72ff8875.jpg
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler Emre Belözoğlu" başlıklı bir paylaşım yapıldı.Paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20170423/basaksehirli-3u-futbolcu-5supheli-ifadeye-cagrildi-1028192537.html
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1c/1062790093_14:0:637:467_1920x0_80_0_0_41b633705baba2d1f7c4ee86ee68ba10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
başakşehir emre belözoğlu
başakşehir emre belözoğlu
Başakşehir'de Emre Belözoğlu'yla yollar ayrıldı
Abone ol
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler Emre Belözoğlu" başlıklı bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.