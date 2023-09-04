https://sputniknews.com.tr/20230904/basaksehirde-emre-belozogluyla-yollar-ayrildi-1075158386.html

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'yla yollar ayrıldı

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'yla yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T07:58+0300

2023-09-04T07:58+0300

2023-09-04T07:58+0300

spor

emre belözoğlu

başakşehir

maç

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Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler Emre Belözoğlu" başlıklı bir paylaşım yapıldı.Paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20170423/basaksehirli-3u-futbolcu-5supheli-ifadeye-cagrildi-1028192537.html

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