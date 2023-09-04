https://sputniknews.com.tr/20230904/ankarada-bir-otoparka-ucak-parcasi-dustu-1075165608.html
Ankara'da savaş uçağının yakıt tankı düştü
Ankara'da savaş uçağının yakıt tankı düştü
Ankara'da bir otoparka uçak yakıt tankı parça isabet etti. 3 araç hasar gördü. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T12:52+0300
2023-09-04T12:52+0300
2023-09-04T13:03+0300
türkiye
ankara
video
tank
milli savunma bakanlığı (msb)
f-4 2020
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-4 savaş uçağının bir parçasının Ankara semalarında uçuşu sırasında TPAO'ya ait açık otoparka düştüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
türkiye
ankara
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Başkentte bir otoparka uçak parçası düştü
Başkentte bir otoparka uçak parçası düştü
2023-09-04T12:52+0300
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PT0M09S
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ankara, video, видео, tank, milli savunma bakanlığı (msb), f-4 2020
ankara, video, видео, tank, milli savunma bakanlığı (msb), f-4 2020
Ankara'da savaş uçağının yakıt tankı düştü
12:52 04.09.2023 (güncellendi: 13:03 04.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara'da bir otoparka uçak yakıt tankı parça isabet etti. 3 araç hasar gördü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-4 savaş uçağının bir parçasının Ankara semalarında uçuşu sırasında TPAO'ya ait açık otoparka düştüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.