https://sputniknews.com.tr/20230904/ankarada-bir-otoparka-ucak-parcasi-dustu-1075165608.html

Ankara'da savaş uçağının yakıt tankı düştü

Ankara'da savaş uçağının yakıt tankı düştü

Ankara'da bir otoparka uçak yakıt tankı parça isabet etti. 3 araç hasar gördü. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T12:52+0300

2023-09-04T12:52+0300

2023-09-04T13:03+0300

türkiye

ankara

video

tank

milli savunma bakanlığı (msb)

f-4 2020

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-4 savaş uçağının bir parçasının Ankara semalarında uçuşu sırasında TPAO'ya ait açık otoparka düştüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Başkentte bir otoparka uçak parçası düştü Başkentte bir otoparka uçak parçası düştü 2023-09-04T12:52+0300 true PT0M09S

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Sputnik Türkiye

ankara, video, видео, tank, milli savunma bakanlığı (msb), f-4 2020