Aksaray, Nevşehir, Kayseri... Sağanak yağış sele neden oldu: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp

Aksaray, Nevşehir, Kayseri... Sağanak yağış sele neden oldu: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp

Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Nevşehir'de meydana gelen sel ve su baskınlarında 2 kişi yaşamını yitirdi. Aksaray ve... 04.09.2023

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen yağışlar birçok ilde etkisini gösterdi. Aksaray ve çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalan 13 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı.Bazı belde ve köylerde sel meydana gelirken yollarda da çökme oldu. Ihlara yolu Kireçlik mevkisindeki su baskınında ise vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Çok sayıda aracın hasar gördüğü sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan 13 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kişiler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.1 bebek kayıpEkipler, Kireçlik mevkisinde sel sularına kapılan Gülseren E'nin cansız bedenine ulaştı. Öte yandan bir bebeğin kayıp olduğu, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Validen açıklamaAksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kentte kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selden 14 kişinin kurtarıldığını, bir kişinin cesedine ulaşıldığını, arama kurtarma ekiplerinin ise bir bebeğe ulaşmaya çalıştığını belirtti.Devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla sahada olduğunu aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:"İlimiz, Sevinçli ile Gücünkaya köylerinde ve Kireçlik mevkisinde sel afeti meydana gelmiştir. Şu an itibariyle 14 afetzedeye müdahale edilmiş, 13 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Bir vatandaşın tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Gelen ihbarlar doğrultusunda bir çocuğumuzun arama çalışmaları da devam etmektedir. Aksaray Belediyesi, İl Özel İdaresi, UMKE, AFAD, DSİ, Karayolları, emniyet ve jandarma ile devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Arama kurtarma inceleme çalışmaları devam etmektedir. Selin yaşandığı ilk dakikadan itibaren kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalara devam etmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimize geçmiş olsun."AFAD Başkanı: 3 aylık bebekleri suya kapıldıAFAD Başkanı Okay Memiş, Aksaray'daki sel felaketinin ardından arama ve kurtarma faaliyetlerini 24 saat esasına göre sürdürdüklerini söyledi.Memiş, Aksaray'da selden etkilenen alanları inceleyerek arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.Çalışmaların devam ettiğini ve her ihbarı değerlendirdiklerini vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:"Biz AFAD olarak dün itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden almış olduğumuz bilgi çerçevesinde, Türkiye genelinde riskli illerle ilgili uyarılarda bulunmuştuk. Hem dün hem de bugün için muhtemel riskli yerleri tespit etmiştik. Samsun ve bölgesinde turuncu alarm, Orta Anadolu için ise sarı alarm vermiştik. Hatay'dan Samsun'daki olaya müdahale etmek için seyahat halindeyken Aksaray ve Nevşehir'den ihbarlar geldi. Maalesef Aksaray'da ekiplerimizce 3 olaya müdahale etmek durumunda kaldık. Merkeze bağlı bir köyde vatandaşların akıntıya rağmen yoldan geçmeye çalıştıklarını tespit ettik. Ancak maalesef suya kapıldılar, akan su neticesinde bir araçtaki hanımefendi eşiyle beraber suya kapıldı. Hanımefendinin cenazesine ulaştık. Yine başka bir araçta da karı koca kendileri kurtuldular, 3 aylık bebekleri suya kapıldı. Kayıp bebeği arama çalışmalarımız devam ediyor."Araç dereye yuvarlandıMemiş, arama çalışmaları yapıldığı esnada bir aracın da dereye yuvarlandığını söyledi.Dereye yuvarlanan araçtaki vatandaşın da kurtarıldığını aktaran Memiş, şöyle devam etti:"Gelen ihbarları çok önemsiyoruz, arama ve kurtarma faaliyetlerini 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının Aksaray Valiliği liderliğinde AFAD olarak koordinasyonunu yürüttük. Aksaray Belediyesi, İl Özel İdaresi, UMKE, jandarma, polis ekipleriyle beraber 150 kişiyle sahadayız. Kayıp bebeğimizi bulmak ve ihbarları değerlendirmek için sabaha kadar çalışmalarımız devam edecek. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum."Nevşehir'de 2 kişi hayatını kaybettiNevşehir'in Gülşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Tuzköy Mahallesinde, aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.Gülşehir Yolu'nda, 62 yaşındaki Şevket Şimşek idaresindeki 40 EK 339 plakalı araç sel sularına kapıldı.Araç sürücüsü ile eşi Zöhre Şimşek (60), araçla birlikte kayboldu.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.Yapılan çalışmada sel sularının sürüklediği aracı bulan ekipler, çiftin de araç içindeki cansız bedenlerine ulaştı.Şimşek çiftinin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nevşehir ilimizde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Sel ve su baskınları sonucunda Gülşehir ilçesi Tuzköyü mahallesinde iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.Kayseri'de 2 kişi kurtarıldıKayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi.Merkez Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi'nde çok sayıda dere taştı. Bazı yolların çöktüğü mahallede vatandaşlar zor anlar yaşadı.Çok sayıda aracın hasar gördüğü sel nedeniyle Damlamadere mevkisinde mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı.Talas ilçesinde bir marketi su basarken Hacılar ilçesinde de bazı dereler taştı, yollar çöktü.Samsun'da 86 kişi tahliye edildiAfet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Samsun'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle 86 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Samsun il genelinde aşırı yağışlar sonucu mahsur kalma ve su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.İlde metrekareye düşen yağış miktarının Merkez'de 79 milimetre, Canik ilçesinde 128 milimetre, İlkadım ilçesinde ise 149 milimetre olarak ölçüldüğü, diğer ilçelerin de yoğun yağış aldığı belirtildi.112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1177 ihbar ulaştığı bildirilen açıklamada, bölgedeki müdahale çalışmalarında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, karayolları, DSİ, sağlık, STK, BTK ve Yedaş ekiplerinin görev yaptığı ifade edildi.Açıklamada şunlar paylaşıldı:

