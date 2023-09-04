https://sputniknews.com.tr/20230904/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1075157947.html
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T07:39+0300
2023-09-04T07:39+0300
2023-09-04T07:39+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
malatya
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da saat 07.30'da 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini bildirdi.Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230902/depremin-7ayi-hatayda-enkaz-calismalari-havadan-goruntulendi-1075123145.html
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AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da saat 07.30'da 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini bildirdi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.