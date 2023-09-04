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https://sputniknews.com.tr/20230904/abdli-komutan-uzayda-savas-insanlarin-yasamini-yuzyillar-boyunca-etkileyebilir-1075173362.html
ABD’li komutan: Uzayda savaş, insanların yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir
ABD’li komutan: Uzayda savaş, insanların yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir
ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı General Chance Saltzman, uzayda olası bir savaşın tüm insanlığı tehlikeye atabileceğini belirtti. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
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abd
dünya
uzay
savaş
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ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Saltzman, Newsweek’e açıklamasında, “Böyle dünya dışı bir savaş patlak verirse geleneksel hava, kara ve deniz savaşlarından çok daha yıkıcı olma potansiyeline sahip ve sivillerin yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir” ifadesini kullandı.Generalin görüşüne göre, uzaydaki savaş genel olarak evrensel ortak varlıkları bozabilir ve bunun etkisi nesiller boyunca devam edebilir.Hedeflerine ulaşmak için düşmanı ABD uydularını hedef alma yeteneğinden mahrum etmeleri gerektiğini kaydeden Saltzman, bunun geleneksel anlamda bir savaş olduğunu söyledi.Newsweek, ilk uzay silahını Nazi Almanya’sının ürettiğini anımsattı. Günümüzde uzay odaklı askeri yapıları oluşturan ülkelerin sayısı giderek artıyor.
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abd, uzay, savaş
abd, uzay, savaş

ABD’li komutan: Uzayda savaş, insanların yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir

16:52 04.09.2023
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Uzaya günübirlik uçuş 200 bin, konaklama 9.5 milyon dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© AA
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ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı General Chance Saltzman, uzayda olası bir savaşın tüm insanlığı tehlikeye atabileceğini belirtti.
ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Saltzman, Newsweek’e açıklamasında, “Böyle dünya dışı bir savaş patlak verirse geleneksel hava, kara ve deniz savaşlarından çok daha yıkıcı olma potansiyeline sahip ve sivillerin yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir” ifadesini kullandı.
Generalin görüşüne göre, uzaydaki savaş genel olarak evrensel ortak varlıkları bozabilir ve bunun etkisi nesiller boyunca devam edebilir.
Hedeflerine ulaşmak için düşmanı ABD uydularını hedef alma yeteneğinden mahrum etmeleri gerektiğini kaydeden Saltzman, bunun geleneksel anlamda bir savaş olduğunu söyledi.
Newsweek, ilk uzay silahını Nazi Almanya’sının ürettiğini anımsattı. Günümüzde uzay odaklı askeri yapıları oluşturan ülkelerin sayısı giderek artıyor.
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