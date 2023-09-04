https://sputniknews.com.tr/20230904/abdli-ekonomist-wolff-cogu-ulke-rusyayla-ticaret-yapmaya-devam-ediyor-1075176225.html

ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor

ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor

ABD’li ekonomi uzmanı Prof. Richard D. Wolff, ülkelerin büyük çoğunluğunun Rusya’yla ticaret yapmaya devam ettiğini veya tarafsızlığı koruduğunu belirtti. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T18:17+0300

2023-09-04T18:17+0300

2023-09-04T18:18+0300

ekonomi

ekonomist

abd

rusya

ticaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074912003_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cebeecd079c639f51a953ad360bf2056.jpg

ABD’li ekonomi uzmanı Wolff, YouTube’daki Dialogue Works kanalına açıklamasında, “Tam da bu yüzden, büyük çatışma koşullarında çalışmaya devam edebilmek için ekonomisini, rubleyi koruyabildi” ifadesini kullandı.Mali yardıma ihtiyacı olan ülkelerin, şimdi neredeyse Batı kadar zengin olan BRICS’e başvurabileceğini dile getiren Wolff, örgütün etkisinin yıldan yıla büyüdüğünü kaydetti.Uzman, “Eskiden her bir ülkenin sadece tek bir seçeneği vardı, Washington’a boyun eğmek. Ama şimdi değişiklik ortada” diye ekledi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekonomist, abd, rusya, ticaret