https://sputniknews.com.tr/20230904/abdli-ekonomist-wolff-cogu-ulke-rusyayla-ticaret-yapmaya-devam-ediyor-1075176225.html
ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor
ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor
ABD’li ekonomi uzmanı Prof. Richard D. Wolff, ülkelerin büyük çoğunluğunun Rusya’yla ticaret yapmaya devam ettiğini veya tarafsızlığı koruduğunu belirtti. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T18:17+0300
2023-09-04T18:17+0300
2023-09-04T18:18+0300
ekonomi
ekonomist
abd
rusya
ticaret
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ABD’li ekonomi uzmanı Wolff, YouTube’daki Dialogue Works kanalına açıklamasında, “Tam da bu yüzden, büyük çatışma koşullarında çalışmaya devam edebilmek için ekonomisini, rubleyi koruyabildi” ifadesini kullandı.Mali yardıma ihtiyacı olan ülkelerin, şimdi neredeyse Batı kadar zengin olan BRICS’e başvurabileceğini dile getiren Wolff, örgütün etkisinin yıldan yıla büyüdüğünü kaydetti.Uzman, “Eskiden her bir ülkenin sadece tek bir seçeneği vardı, Washington’a boyun eğmek. Ama şimdi değişiklik ortada” diye ekledi.
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ekonomist, abd, rusya, ticaret
ekonomist, abd, rusya, ticaret
ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor
18:17 04.09.2023 (güncellendi: 18:18 04.09.2023) Abone ol
ABD’li ekonomi uzmanı Prof. Richard D. Wolff, ülkelerin büyük çoğunluğunun Rusya’yla ticaret yapmaya devam ettiğini veya tarafsızlığı koruduğunu belirtti.
ABD’li ekonomi uzmanı Wolff, YouTube
’daki Dialogue Works
kanalına açıklamasında, “Tam da bu yüzden, büyük çatışma koşullarında çalışmaya devam edebilmek için ekonomisini, rubleyi koruyabildi”
ifadesini kullandı.
Mali yardıma ihtiyacı olan ülkelerin, şimdi neredeyse Batı kadar zengin olan BRICS’e başvurabileceğini dile getiren Wolff, örgütün etkisinin yıldan yıla büyüdüğünü kaydetti.
Uzman, “Eskiden her bir ülkenin sadece tek bir seçeneği vardı, Washington’a boyun eğmek. Ama şimdi değişiklik ortada” diye ekledi.