https://sputniknews.com.tr/20230904/abd-adalet-bakanligi-rusyanin-dondurulan-1-milyar-dolarlik-varliklarini-ukraynaya-vermek-istiyor-1075178391.html
ABD Adalet Bakanlığı, Rusya’nın dondurulan 1 milyar dolarlık varlıklarını Ukrayna’ya vermek istiyor
ABD Adalet Bakanlığı, Rusya’nın dondurulan 1 milyar dolarlık varlıklarını Ukrayna’ya vermek istiyor
ABD Adalet Bakanlığı’nın, Rusya’nın uluslararası yaptırım kapsamına giren en az 1 milyar dolar değerindeki varlıklarının Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılamak... 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T20:15+0300
2023-09-04T20:15+0300
2023-09-04T20:15+0300
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abd adalet bakanlığı
yaptırım
ukrayna
lisa monaco
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cbs news
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ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, CBS News televizyonuna açıklamasında, “El konulan fonları Ukrayna halkının yararına kullanmak için Kongre’den izin almak için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Beyaz Saray, beş ülkeden ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı bir toplantı sonrasında, Rusya'nın Kiev'e verdiği "zararı" telafi edene kadar ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’deki Rus varlıklarının dondurulacağını söylemişti.
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abd, abd, abd adalet bakanlığı, yaptırım, ukrayna, lisa monaco, cbs, cbs news
abd, abd, abd adalet bakanlığı, yaptırım, ukrayna, lisa monaco, cbs, cbs news
ABD Adalet Bakanlığı, Rusya’nın dondurulan 1 milyar dolarlık varlıklarını Ukrayna’ya vermek istiyor
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ABD Adalet Bakanlığı’nın, Rusya’nın uluslararası yaptırım kapsamına giren en az 1 milyar dolar değerindeki varlıklarının Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmasına izin verilmesi için çalıştığı belirtildi.
ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, CBS News televizyonuna açıklamasında, “El konulan fonları Ukrayna halkının yararına kullanmak için Kongre’den izin almak için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.
Daha önce Beyaz Saray, beş ülkeden ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı bir toplantı sonrasında, Rusya'nın Kiev'e verdiği "zararı" telafi edene kadar ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’deki Rus varlıklarının dondurulacağını söylemişti.