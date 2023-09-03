https://sputniknews.com.tr/20230903/yikilan-5-katli-binanin-icinden-saglam-cikti-uzmanlar-yakinda-rapor-sunacak-1075142627.html
Yıkılan 5 katlı binanın içinden sağlam çıktı: Uzmanlar yakında rapor sunacak
Yıkılan 5 katlı binanın içinden sağlam çıktı: Uzmanlar yakında rapor sunacak
Bursa’da kentsel dönüşüme giren 5 katlı bina, 'Deprem Yatak Projesi' için yıkıldı. Toz bulutuna dönen binanın zemin ve üçüncü katına yerleştirilen çelik... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T12:12+0300
2023-09-03T12:12+0300
2023-09-03T12:12+0300
türkiye
deprem
yatak
bursa
çelik
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Bursa’da 'Deprem Yatak Projesi' için kentsel dönüşüme giren bina yıkıldı. Yıkılan 5 katlı binanın zemin ve üçüncü katına yerleştirilen çelik konstrüksiyonlu yatak enkazdan çıkarıldı. İçerisinde cansız manken bulunan çelik konstrüksiyon yataklar 5 katlı bina enkazında hasar almadığı görüldü. Proje için İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelen Prof. Dr. Ercan Yüksel, Doç. Dr. Barlas Özden Çağlayan ve Mekanik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Yılmaz dayanıklılık testini raporlayarak kamuoyu ile paylaşacak.
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deprem yatak nedir, deprem yatak projesi nedir, depremden etkilenmeyene yatak var mı, depremde nerede saklanmalı, deprem anında yatak güvenli mi. yıkılan binadan yatak sağlam çıktı, çelik konstrüksiyonlu yatak güvenli mi,
deprem yatak nedir, deprem yatak projesi nedir, depremden etkilenmeyene yatak var mı, depremde nerede saklanmalı, deprem anında yatak güvenli mi. yıkılan binadan yatak sağlam çıktı, çelik konstrüksiyonlu yatak güvenli mi,
Yıkılan 5 katlı binanın içinden sağlam çıktı: Uzmanlar yakında rapor sunacak
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Bursa’da kentsel dönüşüme giren 5 katlı bina, 'Deprem Yatak Projesi' için yıkıldı. Toz bulutuna dönen binanın zemin ve üçüncü katına yerleştirilen çelik konstrüksiyonlu yatak, enkazdan sağlam çıktı. Projeyi takip eden uzmanların dayanıklılık testini raporlayacağı bildirildi.
Bursa’da 'Deprem Yatak Projesi' için kentsel dönüşüme giren bina yıkıldı. Yıkılan 5 katlı binanın zemin ve üçüncü katına yerleştirilen çelik konstrüksiyonlu yatak enkazdan çıkarıldı.
İçerisinde cansız manken bulunan çelik konstrüksiyon yataklar 5 katlı bina enkazında hasar almadığı görüldü.
Proje için İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelen Prof. Dr. Ercan Yüksel, Doç. Dr. Barlas Özden Çağlayan ve Mekanik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Yılmaz dayanıklılık testini raporlayarak kamuoyu ile paylaşacak.