https://sputniknews.com.tr/20230903/yikilan-5-katli-binanin-icinden-saglam-cikti-uzmanlar-yakinda-rapor-sunacak-1075142627.html

Yıkılan 5 katlı binanın içinden sağlam çıktı: Uzmanlar yakında rapor sunacak

Yıkılan 5 katlı binanın içinden sağlam çıktı: Uzmanlar yakında rapor sunacak

Bursa’da kentsel dönüşüme giren 5 katlı bina, 'Deprem Yatak Projesi' için yıkıldı. Toz bulutuna dönen binanın zemin ve üçüncü katına yerleştirilen çelik... 03.09.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

yatak

bursa

çelik

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Bursa’da 'Deprem Yatak Projesi' için kentsel dönüşüme giren bina yıkıldı. Yıkılan 5 katlı binanın zemin ve üçüncü katına yerleştirilen çelik konstrüksiyonlu yatak enkazdan çıkarıldı. İçerisinde cansız manken bulunan çelik konstrüksiyon yataklar 5 katlı bina enkazında hasar almadığı görüldü. Proje için İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelen Prof. Dr. Ercan Yüksel, Doç. Dr. Barlas Özden Çağlayan ve Mekanik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Yılmaz dayanıklılık testini raporlayarak kamuoyu ile paylaşacak.

türkiye

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