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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan partisinin yerel seçim kararını açıkladı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan partisinin yerel seçim kararını açıkladı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Şu anda bütün beldelerde, ilçelerde ve 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme düşüncesi içerisindeyiz. Bu... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T13:51+0300
2023-09-03T13:52+0300
politika
yeniden refah partisi
seçim
yerel seçim
aday
fatih erbakan
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, genel merkezinde Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. 2024 Yerel Seçimlerine yönelik parti seçim işleri başkanlığının aday adaylığı başvurularını aldığını belirten Erbakan, 81 il, ilçe ve beldelerde seçime girme düşüncesinde olduklarını aktardı. 'İlk girdiğimiz seçimde böyle önemli bir başarıyı ortaya koyduk'Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, kısa bir süre içerisinde, Türkiye genelinde teşkilatlanmasının tamamlanması, bir seneden kısa sürede seçime girme hakkının parti tarafından elde edilmesi, iki büyük kongrenin gerçekleştirilmesi, 300 bine yakın üyenin kaydının yapılması ve 14 Mayıs’ta 21 sene aradan sonra Milli Görüş’ün meclise taşınarak ilk girdikleri seçimde 5 milletvekili çıkardıklarını dile getirerek, “Bütün bu adımlar atılırken tek kuruş devlet yardımı almadan, dış güçlerin desteğini arkamıza almadan, medya desteği olmadan, rüzgarlar estirilmeden adım adım zafere yürüdük. İman varsa imkan da var dedik. İlk girdiğimiz seçimde böyle önemli bir başarıyı ortaya koyduk. Türkiye siyasetinin anahtar partisi haline geldik” diye konuştu. 2023 Genel Seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde de parti olarak Milli Görüş Belediyeciliğinden söz ettireceklerini belirten Erbakan, “Hem Yeniden Refah Parti’mizin gelecek vaadeden 2028’in favori iktidar partisi adayı olduğunu ortaya koyacağız hem de milletimizin özlemiş olduğu ‘89’daki, 94’deki’ gerçek Milli Görüş Belediyeciliğine yeniden kavuşturacağız. Arkasından hedefimi 2024’teki zaferin ardından adım adım 2028 seçimlerine yürüyeceğiz. 2028’de de merkezi iktidara Milli Görüşü taşıyacağız” ifadelerini kullandı. 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanan “Yeni Ekonomi Modeli”nden mevcut iktidarın resmen vazgeçtiğini aktaran Erbakan “Faiz sebep, enflasyon sonuç teorisi ile başlatılan yeni ekonomi modeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevi devralması ile aslında terk edilmiştir. Bakan Şimşek, devir teslim töreninde eski döneme ilişkin keskin göndermeler yaparak rasyonel politikalara dönüleceğini ifade ederek eski dönemdeki politikaların aslında rasyonel olmadığını ortaya koymuştur” dedi. '81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme düşüncesi içerisindeyiz'2024 Yerel Seçimleri ile ilgili yetkili kurumların konu üzerinde çalışmalarını yaptığını ve aday adaylarının mevcut olduğunu dile getiren Erbakan, şu ifadelere yer verdi:
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yeniden refah partisi, seçim, yerel seçim, aday, fatih erbakan
yeniden refah partisi, seçim, yerel seçim, aday, fatih erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan partisinin yerel seçim kararını açıkladı

13:51 03.09.2023 (güncellendi: 13:52 03.09.2023)
© İHAFatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© İHA
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Şu anda bütün beldelerde, ilçelerde ve 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme düşüncesi içerisindeyiz. Bu yönde de hazırlıklarımızı en hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz” dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, genel merkezinde Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.
2024 Yerel Seçimlerine yönelik parti seçim işleri başkanlığının aday adaylığı başvurularını aldığını belirten Erbakan, 81 il, ilçe ve beldelerde seçime girme düşüncesinde olduklarını aktardı.

'İlk girdiğimiz seçimde böyle önemli bir başarıyı ortaya koyduk'

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, kısa bir süre içerisinde, Türkiye genelinde teşkilatlanmasının tamamlanması, bir seneden kısa sürede seçime girme hakkının parti tarafından elde edilmesi, iki büyük kongrenin gerçekleştirilmesi, 300 bine yakın üyenin kaydının yapılması ve 14 Mayıs’ta 21 sene aradan sonra Milli Görüş’ün meclise taşınarak ilk girdikleri seçimde 5 milletvekili çıkardıklarını dile getirerek, “Bütün bu adımlar atılırken tek kuruş devlet yardımı almadan, dış güçlerin desteğini arkamıza almadan, medya desteği olmadan, rüzgarlar estirilmeden adım adım zafere yürüdük. İman varsa imkan da var dedik. İlk girdiğimiz seçimde böyle önemli bir başarıyı ortaya koyduk. Türkiye siyasetinin anahtar partisi haline geldik” diye konuştu.

2023 Genel Seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde de parti olarak Milli Görüş Belediyeciliğinden söz ettireceklerini belirten Erbakan, “Hem Yeniden Refah Parti’mizin gelecek vaadeden 2028’in favori iktidar partisi adayı olduğunu ortaya koyacağız hem de milletimizin özlemiş olduğu ‘89’daki, 94’deki’ gerçek Milli Görüş Belediyeciliğine yeniden kavuşturacağız. Arkasından hedefimi 2024’teki zaferin ardından adım adım 2028 seçimlerine yürüyeceğiz. 2028’de de merkezi iktidara Milli Görüşü taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

1 Aralık 2022 tarihinde açıklanan “Yeni Ekonomi Modeli”nden mevcut iktidarın resmen vazgeçtiğini aktaran Erbakan “Faiz sebep, enflasyon sonuç teorisi ile başlatılan yeni ekonomi modeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevi devralması ile aslında terk edilmiştir. Bakan Şimşek, devir teslim töreninde eski döneme ilişkin keskin göndermeler yaparak rasyonel politikalara dönüleceğini ifade ederek eski dönemdeki politikaların aslında rasyonel olmadığını ortaya koymuştur” dedi.


'81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme düşüncesi içerisindeyiz'

2024 Yerel Seçimleri ile ilgili yetkili kurumların konu üzerinde çalışmalarını yaptığını ve aday adaylarının mevcut olduğunu dile getiren Erbakan, şu ifadelere yer verdi:

“Aday belirlemesiyle ilgili seçim işleri başkanlığımız ve mahalli idareler başkanlığımız başvuruları alıyorlar. Şu anda aday adaylarımız mevcut. Bunların tabii değerlendirilmesi ve edilmesi sağlanacak. Şu anda bütün beldelerde, ilçelerde ve 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme düşüncesi içerisindeyiz. Bu yönde de hazırlıklarımızı en hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi milletimiz gerçekten de 89’daki ve 94’teki Milli Görüş belediyeciliğini özlemiş durumdadır. O döneme sık sık atıf yapılmaktadır ve bu atıkların yapılması da son derece haklıdır. Yeniden o ruhla, o heyecanla milletimizi efsane hizmetlerle buluşturma kararlılığındayız.”
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