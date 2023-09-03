https://sputniknews.com.tr/20230903/valilikten-turkiye-a-milli-kadin-voleybol--takimi-macinin-taksimde-yayinlanmasina-iliskin-aciklama-1075147682.html

Valilik'ten Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı maçının Taksim'de yayınlanmasına ilişkin açıklama

Valilik'ten Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı maçının Taksim'de yayınlanmasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden, A Milli Kadın Voleybol Takımı maçının Taksim'de yayınlanmasına ilişkin yapılan açıklamada "Taksim Meydanı, 2012 yılından bu yana... 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T17:41+0300

2023-09-03T17:41+0300

2023-09-03T17:41+0300

türkiye

istanbul valiliği

voleybol

türkiye a milli voleybol takımı

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İstanbul Valiliği, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşacağı final maçının Taksim Meydanı'nda canlı yayınlanması talebinin onaylanmadığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında "Bayan Voleybol Milli Takımımızın maç yayınına Valilik engel oldu" şeklinde asılsız içeriklerin paylaşıldığı belirtildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu akşam oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçının ilin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğe yazılı başvuruda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Taleplerin 6'sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır. Taksim Meydanı, 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı'yla ilgili talep onaylanmamıştır. Bayan Voleybol Milli Takımımızın final maçının Taksim Meydanı'nda canlı yayınlanması talebi Beyoğlu Belediyesi tarafından da yapılmış. Bu talep de Valiliğimizce onaylanmamıştır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na dev maçta başarılar dilendi.

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istanbul valiliği, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı