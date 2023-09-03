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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230903/ukraynada-askerlige-sinirli-elverisli-olan-erkekler-askere-alinacak-1075151072.html
Ukrayna’da askerliğe ‘sınırlı elverişli’ olan erkekler askere alınacak
Ukrayna’da askerliğe ‘sınırlı elverişli’ olan erkekler askere alınacak
Ukrayna’da yayınlanan Ukrainian Military Pages sitesi, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın askeri personelin uygunluğunu değerlendirmeye yönelik hastalıklar... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T20:03+0300
2023-09-03T20:03+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna savunma bakanlığı
rusya
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Haberde, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın askeri personelin uygunluğunu değerlendirmeye yönelik hastalıklar listesinde güncelleme yaptığı, yeni listeye göre ‘tartışmalı’ maddeler üzerinden herkes askerliğe elverişli kabul edileceği, ‘sınırlı elverişli’ olanların ise belli bir branş için elverişli kabul edilecekleri ifade edildi.Ukrayna ordusunda askeri sağlık muayenesine ilişkin yönetmelikte değişikliklerin Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 18 Ağustos tarihli talimatnamesi ile işlendiğine ve 25 Ağustos'ta yürürlüğe girdiğine dikkat çekilen yazıda, askerlerin uygunluğunu değerlendirmeye yönelik hastalık fihristinin tamamen güncellendiği, sınırlı elverişli olanlar için hizmet yerini belirleme prosedürünün netleştirildiği, askeri sağlık kurulunun hastalık, yaralanma (yara, ezilme, sakatlanma) ile askerlik hizmeti arasındaki nedensellik bağı ile ilgili kararı kabul etme prosedürünün netleştirildiği ifade edildi.Haberde, “Değişikliğe göre, ‘tartışmalı maddelere’ üzerinden herkes askerliğe elverişli kabul edilecek, ayrıca ‘sınırlı elverişli olanlar belirli bir askeri branş üzerinden elverişli olacak’. Bundan böyle askeri sağlık kurulu, askerlik hizmetine sınırlı elverişlilik kararıyla birlikte bir askerin belirli bir askeri branşta hizmete uygunluğu konusunda da karar vermesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi.Yazıda ayrıca, bir askerin belli bir branşta hizmet vermeye elverişli olmadığının kabul edilmesi durumunda ilgili birlik komutanının, askeri başka bir göreve sevk etmeden önce farklı bir askeri branş için elverişli olup olmadığının tespit edilmesi için onu askeri sağlık kuruluna yönlendirebileceği vurgulandı. Ayrıca askeri sağlık kurulunun paraşütçülere ve denizcilere yönelik gerekliliklerin sadeleştirildiği, askeri hava indirme birlikleri ile deniz piyadelerine yönelik sağlık gereksinimlerinin seferberlik ve sıkıyönetim zamanı boyunca gevşetildiği kaydedildi.Daha önce Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, askerlik hizmetine sınırlı elverişli olan erkeklerin Ukrayna ordusuna seferber edilebileceğini, bununla ilgili bir kararın hazırlandığını açıklamıştı.
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ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı, rusya

Ukrayna’da askerliğe ‘sınırlı elverişli’ olan erkekler askere alınacak

20:03 03.09.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© AFP 2023
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Ukrayna’da yayınlanan Ukrainian Military Pages sitesi, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın askeri personelin uygunluğunu değerlendirmeye yönelik hastalıklar listesinde güncellemeye gittiğini, yeni listeye göre ‘tartışmalı’ maddeler üzerinden herkes askerliğe elverişli kabul edileceğini duyurdu.
Haberde, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın askeri personelin uygunluğunu değerlendirmeye yönelik hastalıklar listesinde güncelleme yaptığı, yeni listeye göre ‘tartışmalı’ maddeler üzerinden herkes askerliğe elverişli kabul edileceği, ‘sınırlı elverişli’ olanların ise belli bir branş için elverişli kabul edilecekleri ifade edildi.
Ukrayna ordusunda askeri sağlık muayenesine ilişkin yönetmelikte değişikliklerin Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 18 Ağustos tarihli talimatnamesi ile işlendiğine ve 25 Ağustos'ta yürürlüğe girdiğine dikkat çekilen yazıda, askerlerin uygunluğunu değerlendirmeye yönelik hastalık fihristinin tamamen güncellendiği, sınırlı elverişli olanlar için hizmet yerini belirleme prosedürünün netleştirildiği, askeri sağlık kurulunun hastalık, yaralanma (yara, ezilme, sakatlanma) ile askerlik hizmeti arasındaki nedensellik bağı ile ilgili kararı kabul etme prosedürünün netleştirildiği ifade edildi.
Haberde, “Değişikliğe göre, ‘tartışmalı maddelere’ üzerinden herkes askerliğe elverişli kabul edilecek, ayrıca ‘sınırlı elverişli olanlar belirli bir askeri branş üzerinden elverişli olacak’. Bundan böyle askeri sağlık kurulu, askerlik hizmetine sınırlı elverişlilik kararıyla birlikte bir askerin belirli bir askeri branşta hizmete uygunluğu konusunda da karar vermesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi.
Yazıda ayrıca, bir askerin belli bir branşta hizmet vermeye elverişli olmadığının kabul edilmesi durumunda ilgili birlik komutanının, askeri başka bir göreve sevk etmeden önce farklı bir askeri branş için elverişli olup olmadığının tespit edilmesi için onu askeri sağlık kuruluna yönlendirebileceği vurgulandı. Ayrıca askeri sağlık kurulunun paraşütçülere ve denizcilere yönelik gerekliliklerin sadeleştirildiği, askeri hava indirme birlikleri ile deniz piyadelerine yönelik sağlık gereksinimlerinin seferberlik ve sıkıyönetim zamanı boyunca gevşetildiği kaydedildi.
Daha önce Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, askerlik hizmetine sınırlı elverişli olan erkeklerin Ukrayna ordusuna seferber edilebileceğini, bununla ilgili bir kararın hazırlandığını açıklamıştı.
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