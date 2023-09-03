https://sputniknews.com.tr/20230903/samsunspor-istanbulspor-maci-saganak-yagis-nedeniyle-ertelendi-1075150773.html

Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak nedeniyle ertelendi

Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak nedeniyle ertelendi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi. 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T19:57+0300

2023-09-03T19:57+0300

2023-09-03T20:07+0300

spor

samsunspor

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak yağış nedeniyle durdu.Samsun'da dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış Samsunspor-İstanbulspor maçı başladıktan bir süre sonra yeniden şiddetlendi.Maçın 12. dakikasında hakem Burak Şeker, iki takımın oyuncularının zeminde topun zıplamadığını söylemesi üzerine karşılaşmayı durdurdu.Hakem Burak Şeker, bir süre iki ekibin teknik heyeti ile görüştükten sonra takımları soyunma odasına gönderdi.Futbolcular ve hakemlerin soyunma odasına girmesiyle birlikte görevliler, zemini çekçekle temizlemeye başladı.Karşılaşma sağanak yağış sebebiyle hakem heyeti tarafından ertelendi.Samsun'da şiddetli yağış etkisini halen sürdürüyor.

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