https://sputniknews.com.tr/20230903/rus-topculari-soledar-yakinlarinda-ukrayna-ordusunun-siginaklarini-imha-etti-1075141353.html
Rus topçuları, Soledar yakınlarında Ukrayna ordusunun sığınaklarını imha etti
Rus topçuları, Soledar yakınlarında Ukrayna ordusunun sığınaklarını imha etti
Güney Askeri Bölgesi motorlu tüfek birimleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Soledar yakınlarındaki Rus mevzilerine yakın sığınaklarını imha etti. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T10:33+0300
2023-09-03T10:33+0300
2023-09-03T11:37+0300
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Rus askeri keşif grubundan bir asker, Güney Askeri Grubunun bir parçası olarak faaliyet gösteren Kuzey Filosunun 200. Ayrı Muhafız Motorlu Tüfek Tugayı'nın keşif birimlerinin, Soledar yakınındaki Rus mevzilerine yakın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sığınaklarını havan ateşiyle imha ettiğini söyledi.Sputnik muhabirine konuşan asker, "Mevzilerimize 200 metre mesafedeki düşmana ait sığınaklar üç atışta imha edildi" dedi.İnsansız hava araçları (İHA) mürettebatının çalışmalarının sonuçlarına göre topçular bir günde Ukrayna ordusuna ait iki sığınağını imha etti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, soledar, iha
ukrayna, ukrayna krizi, soledar, iha
Rus topçuları, Soledar yakınlarında Ukrayna ordusunun sığınaklarını imha etti
10:33 03.09.2023 (güncellendi: 11:37 03.09.2023) Abone ol
Güney Askeri Bölgesi motorlu tüfek birimleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Soledar yakınlarındaki Rus mevzilerine yakın sığınaklarını imha etti.
Rus askeri keşif grubundan bir asker, Güney Askeri Grubunun bir parçası olarak faaliyet gösteren Kuzey Filosunun 200. Ayrı Muhafız Motorlu Tüfek Tugayı'nın keşif birimlerinin, Soledar yakınındaki Rus mevzilerine yakın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sığınaklarını havan ateşiyle imha ettiğini söyledi.
Sputnik muhabirine konuşan asker, "Mevzilerimize 200 metre mesafedeki düşmana ait sığınaklar üç atışta imha edildi" dedi.
İnsansız hava araçları (İHA) mürettebatının çalışmalarının sonuçlarına göre topçular bir günde Ukrayna ordusuna ait iki sığınağını imha etti.