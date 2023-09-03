https://sputniknews.com.tr/20230903/rus-topculari-soledar-yakinlarinda-ukrayna-ordusunun-siginaklarini-imha-etti-1075141353.html

Rus topçuları, Soledar yakınlarında Ukrayna ordusunun sığınaklarını imha etti

Rus topçuları, Soledar yakınlarında Ukrayna ordusunun sığınaklarını imha etti

Güney Askeri Bölgesi motorlu tüfek birimleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Soledar yakınlarındaki Rus mevzilerine yakın sığınaklarını imha etti. 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T10:33+0300

2023-09-03T10:33+0300

2023-09-03T11:37+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

soledar

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Rus askeri keşif grubundan bir asker, Güney Askeri Grubunun bir parçası olarak faaliyet gösteren Kuzey Filosunun 200. Ayrı Muhafız Motorlu Tüfek Tugayı'nın keşif birimlerinin, Soledar yakınındaki Rus mevzilerine yakın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sığınaklarını havan ateşiyle imha ettiğini söyledi.Sputnik muhabirine konuşan asker, "Mevzilerimize 200 metre mesafedeki düşmana ait sığınaklar üç atışta imha edildi" dedi.İnsansız hava araçları (İHA) mürettebatının çalışmalarının sonuçlarına göre topçular bir günde Ukrayna ordusuna ait iki sığınağını imha etti.

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