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Ronaldo'dan yeni rekor: 850'ye ulaştı
Ronaldo'dan yeni rekor: 850'ye ulaştı
Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki resmi maçlarda 850 gol atan ilk futbolcu oldu. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
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2023-09-03T11:48+0300
spor
cristiano ronaldo
al nassr
rekor
futbol
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Ronaldo, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasındaki Al Hazm-Al Nassr maçında yeni bir ilke imza attı.Sahadan 5-1 galip ayrılan Al Nassr'ın dördüncü golünü kaydeden 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını 850'ye yükseltti.Portekizli forvet oyuncusu, gollerinin 123'ünü milli takım, 450'sini Real Madrid, 145'ini Manchester United, 101'ini Juventus, 5'ini Sporting Lizbon, 26'sını da Al Nassr formasıyla attı.Lige üst üste 2 mağlubiyetle başlayan Al Nassr, Ronaldo'nun 6 gol attığı son 3 maçını kazanarak puan tablosunda 6. sıraya çıktı.
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850 gole ulaşan ilk futbolcu kim, ronaldo rekor, ronaldo 850 gole ulaşan ilk futbolcu, ronaldo kaç yaşında, ronaldo hangi takımda, al nassr son dakika,
850 gole ulaşan ilk futbolcu kim, ronaldo rekor, ronaldo 850 gole ulaşan ilk futbolcu, ronaldo kaç yaşında, ronaldo hangi takımda, al nassr son dakika,

Ronaldo'dan yeni rekor: 850'ye ulaştı

11:36 03.09.2023 (güncellendi: 11:48 03.09.2023)
© AP Photo / Amr NabilCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, kariyerindeki resmi maçlarda 850 gol atan ilk futbolcu oldu.
Ronaldo, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasındaki Al Hazm-Al Nassr maçında yeni bir ilke imza attı.
Sahadan 5-1 galip ayrılan Al Nassr'ın dördüncü golünü kaydeden 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını 850'ye yükseltti.
Portekizli forvet oyuncusu, gollerinin 123'ünü milli takım, 450'sini Real Madrid, 145'ini Manchester United, 101'ini Juventus, 5'ini Sporting Lizbon, 26'sını da Al Nassr formasıyla attı.
Lige üst üste 2 mağlubiyetle başlayan Al Nassr, Ronaldo'nun 6 gol attığı son 3 maçını kazanarak puan tablosunda 6. sıraya çıktı.
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