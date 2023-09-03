https://sputniknews.com.tr/20230903/resmi-gazetede-yayimlandi-temmuzda-565-firmaya-dahilde-isleme-izin-belgesi-verildi-1075140717.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Temmuzda 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Temmuzda 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Dahilde işleme rejimi kapsamında temmuz ayında 565 firma için izin belgesi düzenlendi. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T09:50+0300
2023-09-03T09:50+0300
2023-09-03T09:50+0300
ekonomi
resmi gazete
ticaret bakanlığı
firma
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Ticaret Bakanlığı'nın temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, temmuzda 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 18 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.Firma talebine istinaden 22 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.Söz konusu ayda resen iptal edilen belge sayısı ise 1 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230903/hazine-destekli-isletme-basina-kullanilabilecek-limitler-artirildi-1075140291.html
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dahilde işleme izin belgesi nedir, resmi gazete son kararlar, resmi gazetede bugün, ticaret bakanlığı kararları
dahilde işleme izin belgesi nedir, resmi gazete son kararlar, resmi gazetede bugün, ticaret bakanlığı kararları
Resmi Gazete'de yayımlandı: Temmuzda 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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Dahilde işleme rejimi kapsamında temmuz ayında 565 firma için izin belgesi düzenlendi.
Ticaret Bakanlığı'nın temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, temmuzda 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 18 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.
Firma talebine istinaden 22 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.
Söz konusu ayda resen iptal edilen belge sayısı ise 1 oldu.