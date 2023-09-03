https://sputniknews.com.tr/20230903/resmi-gazetede-yayimlandi-temmuzda-565-firmaya-dahilde-isleme-izin-belgesi-verildi-1075140717.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Temmuzda 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Temmuzda 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında temmuz ayında 565 firma için izin belgesi düzenlendi. 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T09:50+0300

2023-09-03T09:50+0300

2023-09-03T09:50+0300

ekonomi

resmi gazete

ticaret bakanlığı

firma

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Ticaret Bakanlığı'nın temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, temmuzda 565 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 18 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.Firma talebine istinaden 22 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.Söz konusu ayda resen iptal edilen belge sayısı ise 1 oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230903/hazine-destekli-isletme-basina-kullanilabilecek-limitler-artirildi-1075140291.html

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