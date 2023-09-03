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11:00
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230903/kursk-bolgesinde-ukraynaya-ait-iki-ihanin-saldirisi-onlendi-1075148924.html
Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait iki İHA’nın saldırısı önlendi
Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait iki İHA’nın saldırısı önlendi
Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, bölgenin hava sahasında Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracının saldırısının önlendiğini duyurdu. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T18:39+0300
2023-09-03T18:39+0300
ukrayna krizi
kursk
ukrayna krizi
ukrayna
roman starovoyt
iha
insansız hava aracı (iha)
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Telegram hesabından paylaşım yapan Starovoyt, açıklamasında Kursk bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracının (İHA) saldırısının önlendiğini, İHA’ların elektronik harp sistemleri ile tespit edildiğini ve anti-İHA sistemleri ile düşürüldüğünü ifade etti.Vali, olay sonunda bölgede yaralanan olmadığı ve herhangi bir tahribat oluşmadığı bilgisini verdi.Starovoyt, sınıra yakın konumda olan Tyotkino yerleşiminin Ukrayna tarafından üç kez bombalandığını, bombardımanlarda yaralanan olmadığını ve tahribat oluşmadığını vurguladı.Kursk bölgesi, güneybatıda Ukrayna'nın Sumi bölgesi ile sınır komşusu olup burada yer alan altı ilçe düzenli olarak düşmanın bombardımanına maruz kalıyor.
kursk
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kursk, ukrayna krizi, ukrayna, roman starovoyt, iha, insansız hava aracı (iha)
kursk, ukrayna krizi, ukrayna, roman starovoyt, iha, insansız hava aracı (iha)

Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait iki İHA’nın saldırısı önlendi

18:39 03.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, bölgenin hava sahasında Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracının saldırısının önlendiğini duyurdu.
Telegram hesabından paylaşım yapan Starovoyt, açıklamasında Kursk bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracının (İHA) saldırısının önlendiğini, İHA’ların elektronik harp sistemleri ile tespit edildiğini ve anti-İHA sistemleri ile düşürüldüğünü ifade etti.
Vali, olay sonunda bölgede yaralanan olmadığı ve herhangi bir tahribat oluşmadığı bilgisini verdi.
Starovoyt, sınıra yakın konumda olan Tyotkino yerleşiminin Ukrayna tarafından üç kez bombalandığını, bombardımanlarda yaralanan olmadığını ve tahribat oluşmadığını vurguladı.
Kursk bölgesi, güneybatıda Ukrayna'nın Sumi bölgesi ile sınır komşusu olup burada yer alan altı ilçe düzenli olarak düşmanın bombardımanına maruz kalıyor.
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