https://sputniknews.com.tr/20230903/kursk-bolgesinde-ukraynaya-ait-iki-ihanin-saldirisi-onlendi-1075148924.html

Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait iki İHA’nın saldırısı önlendi

Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait iki İHA’nın saldırısı önlendi

Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, bölgenin hava sahasında Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracının saldırısının önlendiğini duyurdu. 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T18:39+0300

2023-09-03T18:39+0300

2023-09-03T18:39+0300

ukrayna krizi

kursk

ukrayna krizi

ukrayna

roman starovoyt

iha

insansız hava aracı (iha)

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Telegram hesabından paylaşım yapan Starovoyt, açıklamasında Kursk bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracının (İHA) saldırısının önlendiğini, İHA’ların elektronik harp sistemleri ile tespit edildiğini ve anti-İHA sistemleri ile düşürüldüğünü ifade etti.Vali, olay sonunda bölgede yaralanan olmadığı ve herhangi bir tahribat oluşmadığı bilgisini verdi.Starovoyt, sınıra yakın konumda olan Tyotkino yerleşiminin Ukrayna tarafından üç kez bombalandığını, bombardımanlarda yaralanan olmadığını ve tahribat oluşmadığını vurguladı.Kursk bölgesi, güneybatıda Ukrayna'nın Sumi bölgesi ile sınır komşusu olup burada yer alan altı ilçe düzenli olarak düşmanın bombardımanına maruz kalıyor.

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kursk, ukrayna krizi, ukrayna, roman starovoyt, iha, insansız hava aracı (iha)