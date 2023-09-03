https://sputniknews.com.tr/20230903/kapikulede-kacak-oto-yedek-parca-operasyonu-piyasa-degeri-213-milyon-lira-1075143256.html
Kapıkule'de kaçak oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 21,3 milyon lira
Kapıkule'de kaçak oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 21,3 milyon lira
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 21,3 milyon lira olan 5 bin 338 oto yedek... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T12:50+0300
2023-09-03T12:50+0300
2023-09-03T12:51+0300
türkiye
kapıkule
kapıkule sınır kapısı
kaçak
yedek parça
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analiz çalışmaları çerçevesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tırı mercek altına aldı.X-ray taramasına yönlendirilen tırda, şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine tır, fiziki aramaya tabi tutuldu. Aracın dorsesinin alt kısmında, beyaz çuvallara gizlenmiş, 5 bin 338 oto yedek parçası ele geçirildi.Oto yedek parçalarının piyasa değerinin ise toplam 21 milyon 347 bin lira olduğu tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediyor.
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kapıkule, kapıkule sınır kapısı, kaçak, yedek parça
kapıkule, kapıkule sınır kapısı, kaçak, yedek parça
Kapıkule'de kaçak oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 21,3 milyon lira
12:50 03.09.2023 (güncellendi: 12:51 03.09.2023) Abone ol
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 21,3 milyon lira olan 5 bin 338 oto yedek parçası ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analiz çalışmaları çerçevesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tırı mercek altına aldı.
X-ray taramasına yönlendirilen tırda, şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine tır, fiziki aramaya tabi tutuldu. Aracın dorsesinin alt kısmında, beyaz çuvallara gizlenmiş, 5 bin 338 oto yedek parçası ele geçirildi.
Oto yedek parçalarının piyasa değerinin ise toplam 21 milyon 347 bin lira olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediyor.