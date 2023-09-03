https://sputniknews.com.tr/20230903/kapikulede-kacak-oto-yedek-parca-operasyonu-piyasa-degeri-213-milyon-lira-1075143256.html

Kapıkule'de kaçak oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 21,3 milyon lira

Kapıkule'de kaçak oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 21,3 milyon lira

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 21,3 milyon lira olan 5 bin 338 oto yedek... 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T12:50+0300

2023-09-03T12:50+0300

2023-09-03T12:51+0300

türkiye

kapıkule

kapıkule sınır kapısı

kaçak

yedek parça

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analiz çalışmaları çerçevesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tırı mercek altına aldı.X-ray taramasına yönlendirilen tırda, şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine tır, fiziki aramaya tabi tutuldu. Aracın dorsesinin alt kısmında, beyaz çuvallara gizlenmiş, 5 bin 338 oto yedek parçası ele geçirildi.Oto yedek parçalarının piyasa değerinin ise toplam 21 milyon 347 bin lira olduğu tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediyor.

türkiye

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kapıkule, kapıkule sınır kapısı, kaçak, yedek parça