İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den yerel seçim mesajı

"Bugün burada 'Vira Bismillah' diyoruz. Yerel seçimlere hazırlanacağız. Her bir ilçe için mutlaka adayınız olacak. Onları konuşacağız. Bundan sonra Bursa'dan başlayarak gittiğim her yerde söyleyeceğim her ilçeye varsa her beldeye mutlaka arkadaşlarımızı hazır edeceksiniz. Biz bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız. Seçmene, milletimize anlatacağız kendimizi. Sosyal medya önemli ama sosyal medyanın yankı odalarından çıkıp kapı zili çalacağım ben, hepiniz çalacaksınız. Köylere gideceğim, hepiniz gideceksiniz. O insanlara dokunacağız. HDP'lilik üzerinden elini uzatanın eline vuruldu. Bunların hepsine 'hayır' diyerek yola çıkacağız kendi başımıza. Bunların neticesinde bütün sorumluluk bana aittir. Her kararı ortak veriyoruz ama elbette sorumluluk benimdir. Diyorsa ki kardeşim senden bir şey olmaz. O da can baş üstüne. Milletimiz de bilecek ki bu bir neredeyse referandumdur. Anladınız mı? Şimdi onun için çok fazla çalışacağız. Çok insana ulaşacağız ve biz kendimizi tarttıracağız. Biz kaç kilo ediyoruz, göreceğiz. Buradaki hedefimiz elbette belediye başkanlıklarını almak ama en önemlisi onun bunun ağız kokusunu çekmeden, onun bunun üzerinden hakaret yemeden hak etmediğimiz isnatların karşısında başımız öne eğilmeden sonuç bizimdir. O sonucun neyse, artıysa hepimizindir, eksiyse sorumlu benim gereğini yapacağım."