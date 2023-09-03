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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den yerel seçim mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den yerel seçim mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T20:56+0300
2023-09-03T20:56+0300
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31 mart yerel seçimleri
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meral akşener
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Bir düğün törenine katılmak için Bursa'ya gelen Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Akşener, burada yaptığı konuşmada, pandemi döneminde esnaf ziyareti yaptıklarını ancak kapalı ortamlarda bulunmamak adına il başkanlıklarını ziyaret etmediğini hatırlattı. Bugün uzun bir aradan sonra partisinin bir il başkanlığını ziyaret ettiğini dile getiren Akşener, bundan sonra teşkilatlara çok önem vereceklerini, partide görevli kişilerin bir şehre gittiği zaman il başkanlıklarını ziyaret edeceğini aktardı.'Yeni çalışma biçimini 15 Eylül'den itibaren şahıs olarak ben başlatıyorum'Akşener, bundan sonra gittiği şehirlerde önce teşkilatları, sonra da STK'leri, köyleri, evleri gezeceğini belirterek, "Sosyal medyanın yarattığı yankı odalarının dışına çıkıp gerçekten vatandaşa dokunulduğu, insanların gözünün içine bakıldığı ve onların ne hissettiği, ne istediğinin öğrenilip ona yönelik çözüm üretildiği bir yeni çalışma biçimini 15 Eylül'den itibaren şahıs olarak ben başlatıyorum" dedi.Genel seçim sonuçlarına da değinen Akşener, şöyle devam etti:'Arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım'Akşener, genel seçimde yüzde 9,67 oranında oy aldıklarını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Yerel seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız'Genel İdare Kurulu (GİK), divan, milletvekilleri, il başkanlarıyla toplantılar yaptığını hatırlatan Akşener, genel seçimlerdeki oy kayıplarının nedenlerini bu toplantılardan öğrendiğini aktardı.O bilgilere göre bir yol haritası oluşturarak ona göre hareket edeceklerini vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:Akşener, konuşmasında, partisinin ilk belediye başkan adayını ilan ederek, Orhaneli İlçe Başkanı Mümtaz Arslan'ın Orhaneli Belediye Başkan Adayı olduğunu paylaştı.Konuşmaların ardından İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu Akşener'e kılıç ve kahve fincanı, Akşener de Hasanoğlu'na vazo hediye etti.
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31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, meral akşener, iyi parti
31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, meral akşener, iyi parti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den yerel seçim mesajı

20:56 03.09.2023
© AA / Saliha Nur KöksalİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bursa il başkanlığını ziyaret etti. Akşener burada partililere hitap etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bursa il başkanlığını ziyaret etti. Akşener burada partililere hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© AA / Saliha Nur Köksal
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız" dedi.
Bir düğün törenine katılmak için Bursa'ya gelen Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.
Akşener, burada yaptığı konuşmada, pandemi döneminde esnaf ziyareti yaptıklarını ancak kapalı ortamlarda bulunmamak adına il başkanlıklarını ziyaret etmediğini hatırlattı. Bugün uzun bir aradan sonra partisinin bir il başkanlığını ziyaret ettiğini dile getiren Akşener, bundan sonra teşkilatlara çok önem vereceklerini, partide görevli kişilerin bir şehre gittiği zaman il başkanlıklarını ziyaret edeceğini aktardı.

'Yeni çalışma biçimini 15 Eylül'den itibaren şahıs olarak ben başlatıyorum'

Akşener, bundan sonra gittiği şehirlerde önce teşkilatları, sonra da STK'leri, köyleri, evleri gezeceğini belirterek, "Sosyal medyanın yarattığı yankı odalarının dışına çıkıp gerçekten vatandaşa dokunulduğu, insanların gözünün içine bakıldığı ve onların ne hissettiği, ne istediğinin öğrenilip ona yönelik çözüm üretildiği bir yeni çalışma biçimini 15 Eylül'den itibaren şahıs olarak ben başlatıyorum" dedi.
Genel seçim sonuçlarına da değinen Akşener, şöyle devam etti:
"O seçimin sonuçlarıyla ilgili olarak suçlandık da suçlandık. Kabulümdür. Keşke her şeyin sorumlusu, hataların, eksiklerin sorumlusu bu gariban olsun. O olmadığı zaman demek ki her şey iyi olur anlaşılır ama öyle bir durum yok. Bunun sorumlusu hep beraber hepimiziz. O masada oturan 6 kişi ve 6 kişinin temsil ettiği her bir kişidir. Dolayısıyla ben sorumluluğumu partim adına kabul ediyorum. Amma velakin asla kabul etmediğim bir şey var. 'İYİ Partililer çalışmadı' koskocaman kuyruklu bir yalandır. İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünenlerin önemli bir kısmı kızdı, gitti. Onlara da saygım sonsuz ama İYİ Parti'yi cezalandıranlar Sayın Kılıçdaroğlu'na da oy vermediler, bize de oy vermediler. Biz de ceza gördük. Can baş üstüne. Bu hatadan, bu eksikten, bu yanlıştan neyse bunun adı bir ders çıkarıp, bir daha hataysa hataları tekrarlamayacağız. Çünkü seçmen velinimettir. Seçmenin dediği başımızın üstündedir."

'Arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım'

Akşener, genel seçimde yüzde 9,67 oranında oy aldıklarını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yüzde 15-17'lerin konuşulduğu bir süreçte yuvarlarsak yüzde 10'luk bir oy almışsak üstü zaten bizi cezalandırmış dolayısıyla da herkesi cezalandırmış. Bize verilen oyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyu ve diğer siyasi partilerin aldığı oyu toplayın işte bizim partimize oy verenlerin partililerimizin, seçmenimizin Sayın Kılıçdaroğlu'na gerçekten samimiyetle çalıştığını gösterir. Dolayısıyla bana canlarının istediğini söylüyorlar. Ben siyasetçiyim, talep edenim. Ona saygı duymaya gayret ediyorum ama partililerime, arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım. Hem de nasıl çarparım biliyor musunuz? Yüzlerini yere yapıştırırım yere. Şimdi saygısızlığın, şımarıklığın son bulduğu bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla biz çalışacağız."

'Yerel seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız'

Genel İdare Kurulu (GİK), divan, milletvekilleri, il başkanlarıyla toplantılar yaptığını hatırlatan Akşener, genel seçimlerdeki oy kayıplarının nedenlerini bu toplantılardan öğrendiğini aktardı.
O bilgilere göre bir yol haritası oluşturarak ona göre hareket edeceklerini vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:
"Bugün burada 'Vira Bismillah' diyoruz. Yerel seçimlere hazırlanacağız. Her bir ilçe için mutlaka adayınız olacak. Onları konuşacağız. Bundan sonra Bursa'dan başlayarak gittiğim her yerde söyleyeceğim her ilçeye varsa her beldeye mutlaka arkadaşlarımızı hazır edeceksiniz. Biz bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız. Seçmene, milletimize anlatacağız kendimizi. Sosyal medya önemli ama sosyal medyanın yankı odalarından çıkıp kapı zili çalacağım ben, hepiniz çalacaksınız. Köylere gideceğim, hepiniz gideceksiniz. O insanlara dokunacağız. HDP'lilik üzerinden elini uzatanın eline vuruldu. Bunların hepsine 'hayır' diyerek yola çıkacağız kendi başımıza. Bunların neticesinde bütün sorumluluk bana aittir. Her kararı ortak veriyoruz ama elbette sorumluluk benimdir. Diyorsa ki kardeşim senden bir şey olmaz. O da can baş üstüne. Milletimiz de bilecek ki bu bir neredeyse referandumdur. Anladınız mı? Şimdi onun için çok fazla çalışacağız. Çok insana ulaşacağız ve biz kendimizi tarttıracağız. Biz kaç kilo ediyoruz, göreceğiz. Buradaki hedefimiz elbette belediye başkanlıklarını almak ama en önemlisi onun bunun ağız kokusunu çekmeden, onun bunun üzerinden hakaret yemeden hak etmediğimiz isnatların karşısında başımız öne eğilmeden sonuç bizimdir. O sonucun neyse, artıysa hepimizindir, eksiyse sorumlu benim gereğini yapacağım."
Akşener, konuşmasında, partisinin ilk belediye başkan adayını ilan ederek, Orhaneli İlçe Başkanı Mümtaz Arslan'ın Orhaneli Belediye Başkan Adayı olduğunu paylaştı.
Konuşmaların ardından İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu Akşener'e kılıç ve kahve fincanı, Akşener de Hasanoğlu'na vazo hediye etti.
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