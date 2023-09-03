https://sputniknews.com.tr/20230903/irak-turkmen-cephesi-lideri-turandan-kerkuk-icin-diyalog-cagrisi-1075150052.html
Irak Türkmen Cephesi Lideri Turan'dan Kerkük için 'diyalog' çağrısı
Irak Türkmen Cephesi Lideri Turan'dan Kerkük için 'diyalog' çağrısı
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük'teki tüm etnik guruplar arasında diyalog ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T19:17+0300
2023-09-03T19:17+0300
2023-09-03T19:17+0300
dünya
irak
irak
irak türkmen cephesi (itc)
ortadoğu
hasan turan
rakan said el- cubburi
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük Valisi Rakan Said el- Cubburi ile bir araya geldiITC Başkanı Turan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vali Rakan Said el- Cubburi ile valilik binasında bir araya geldiğini duyurdu.Yaptıkları görüşmede Kerkük'ün mevcut durumunu gözden geçirdiklerini kaydeden Turan, vatandaşların can güvenliği ile şehrin huzur ve istikrarının korunması yönündeki çalışmaları değerlendirdiklerini aktardı.Görüşmede, Kerkük'teki ulusal kazanımların korunması ile şehirdeki imar ve kalkınma projelerinin sürdürülmesine vurgu yaptıklarını ifade eden Turan, kentteki tüm etnik guruplar arasında diyalog ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi gerekliliğinin altını çizdi. Olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştiIrak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği "bağımsızlık referandumu" girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı 25 Ağustos'ta başlatılan protestolar kapsamında, Türkmen ve Arap gruplar Erbil-Kerkük yolunu kapatmıştı.Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplananlar da karşı gösteri düzenlemişti.Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması ve olayların büyümesi üzerine kentte sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.Olaylarda 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
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irak, irak, irak türkmen cephesi (itc), ortadoğu, hasan turan, rakan said el- cubburi
irak, irak, irak türkmen cephesi (itc), ortadoğu, hasan turan, rakan said el- cubburi
Irak Türkmen Cephesi Lideri Turan'dan Kerkük için 'diyalog' çağrısı
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük'teki tüm etnik guruplar arasında diyalog ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük Valisi Rakan Said el- Cubburi ile bir araya geldi
ITC Başkanı Turan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vali Rakan Said el- Cubburi ile valilik binasında bir araya geldiğini duyurdu.
Yaptıkları görüşmede Kerkük'ün mevcut durumunu gözden geçirdiklerini kaydeden Turan, vatandaşların can güvenliği ile şehrin huzur ve istikrarının korunması yönündeki çalışmaları değerlendirdiklerini aktardı.
Görüşmede, Kerkük'teki ulusal kazanımların korunması ile şehirdeki imar ve kalkınma projelerinin sürdürülmesine vurgu yaptıklarını ifade eden Turan, kentteki tüm etnik guruplar arasında diyalog ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi gerekliliğinin altını çizdi.
Olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.
IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği "bağımsızlık referandumu" girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.
Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.
Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı 25 Ağustos'ta başlatılan protestolar kapsamında, Türkmen ve Arap gruplar Erbil-Kerkük yolunu kapatmıştı.
Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplananlar da karşı gösteri düzenlemişti.
Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması ve olayların büyümesi üzerine kentte sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.
Olaylarda 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.