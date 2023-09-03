https://sputniknews.com.tr/20230903/iletisim-baskanligindan-erdogan-putin-gorusmesine-iliskin-aciklama-1075148332.html
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Soçi'de görüşecek. İletişim Başkanlığı'ndan "Putin'in daveti... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T18:10+0300
2023-09-03T18:10+0300
2023-09-03T18:10+0300
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rusya
recep tayyip erdoğan
türkiye
vladimir putin
soçi
soçi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de görüşecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in davetine icabetle, yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
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rusya, recep tayyip erdoğan, türkiye, vladimir putin, soçi, soçi
rusya, recep tayyip erdoğan, türkiye, vladimir putin, soçi, soçi
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Soçi'de görüşecek. İletişim Başkanlığı'ndan "Putin'in daveti üzerine yapılacak çalışma ziyaretinde Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak" açıklaması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya
göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in davetine icabetle, yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak."