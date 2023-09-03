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İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Soçi'de görüşecek. İletişim Başkanlığı'ndan "Putin'in daveti... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T18:10+0300
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de görüşecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in davetine icabetle, yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
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rusya, recep tayyip erdoğan, türkiye, vladimir putin, soçi, soçi
rusya, recep tayyip erdoğan, türkiye, vladimir putin, soçi, soçi

İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

18:10 03.09.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Soçi'de görüşecek. İletişim Başkanlığı'ndan "Putin'in daveti üzerine yapılacak çalışma ziyaretinde Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak" açıklaması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in davetine icabetle, yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak."

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