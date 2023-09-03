https://sputniknews.com.tr/20230903/iletisim-baskanligindan-erdogan-putin-gorusmesine-iliskin-aciklama-1075148332.html

İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Soçi'de görüşecek. İletişim Başkanlığı'ndan "Putin'in daveti... 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T18:10+0300

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türkiye

rusya

recep tayyip erdoğan

türkiye

vladimir putin

soçi

soçi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de görüşecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in davetine icabetle, yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

türkiye

rusya

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rusya, recep tayyip erdoğan, türkiye, vladimir putin, soçi, soçi