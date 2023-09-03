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https://sputniknews.com.tr/20230903/huda-par-genel-baskani-yapiciogludan-kilicdarogluna-yanit-hicbir-partinin-onayina-ihtiyacimiz-yok-1075153997.html
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Hiçbir partinin onayına ihtiyacımız yok
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Hiçbir partinin onayına ihtiyacımız yok
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HÜDAPAR'la ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Yapıcıoğlu "Başka siyasi partinin... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T23:46+0300
2023-09-03T23:46+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2023 Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçtirmek, parlamentoda bir temsil imkanı elde etmek ve Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu elde etmesi olmak üzere belirledikleri üç hedefi de gerçekleştiklerini söyledi.Seçim sürecinde milleti birbirine karşı kışkırtmaya çalışanlar olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, seçimi kaybeden ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HÜDA PAR'a ilişkin "Biz onların görüşlerine katılmıyoruz ama bu bize onları düşmanlaştırma hakkını vermez" şeklinde gazetecilere açıklama yaptığını aktardı.'İnşallah samimidir'Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması için "İnşallah samimidir" değerlendirmesinde bulunan Yapıcıoğlu, "Herhangi bir siyasi partinin, HÜDA PAR da dahil başka bir siyasi partiden meşruiyet gidermek gibi bir durumu yoktur. Bizim de elbette diğer siyasi partiler gibi bir başka siyasi partinin onayına ihtiyacımız yok. Bizim meşruiyetle ilgili bir kaygımız yoktur ve biz ısrarla diyoruz ki siyaset meşru daire içerisinde yapılmalıdır" diye konuştu.Yapıcıoğlu, partisinin gücünü milletten alan ve milletin değerlerini savunan bir siyasi hareket olduğunu kaydetti.31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde ise hemen hemen bütün siyasi partilerin gözünün İstanbul'da olacağının altını çizen Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:Yerel seçimlere ittifak içerisinde mi yoksa ayrı mı girecekleri yönündeki sorulara açıklık getirmek istediğini dile getiren Yapıcıoğlu, "Biz her ihtimale hazırız. Hiçbir ittifak olmasa da inşallah biz seçime hazırlıklıyız. Seçimlere tek başımıza girecekmişiz gibi çalışmalarımız devam ediyor. Ama bu şu demek değildir. 'İttifaklara kapı kapandı, ittifaklar bitti' demek değildir. Mümkünse, şartlar elverirse ittifaklar da olabilir, olacaktır" diye konuştu.'İsteyen de çocuğunu karma okula göndersin'Yarın okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için eğitim ve öğretim yılının başlayacağını anımsatan Yapıcıoğlu, daha önce karma eğitim dayatmasından vazgeçilmesi yönündeki taleplerinin de çarpıtıldığını söyledi.Yapıcıoğlu, "Biz diyoruz ki karma eğitimi dayatmayın. İsteyen veli kız çocuğunu kız okuluna, erkek çocuğunu erkek okuluna gönderebilsin. Bu bir haktır. İsteyen de çocuğunu karma okula göndersin" ifadelerini kullandı.Eğitimde reforma değil bir devrime ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Yapıcıoğlu, ilköğretimin devlet okullarında parasız olduğunu anlattı.Yapıcıoğlu, köylerde kapanan okullar varsa öğrencileri başka okullara taşıma ücretini de Milli Eğitim Bakanlığının karşıladığını belirterek, şehirlerdeki servis ücretleri ile öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının da parasız eğitime dahil edilmesini istediklerini dile getirdi.Kuruldukları 2012'den bu yana parti programına yazdıkları müstakil başlıklarından birinin de "yeni anayasa" ve "millet iradesi" olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, yürürlükteki 1982 askeri cunta anayasasının maddelerinin üçte ikisinden fazlasının değiştirildiğini, herkesin bu anayasanın değişmesini istediğini sözlerine ekledi.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Hiçbir partinin onayına ihtiyacımız yok

23:46 03.09.2023
© İHA / BERKAY HASAN KARAYAKAS-HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu
HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© İHA / BERKAY HASAN KARAYAKAS-
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HÜDAPAR'la ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Yapıcıoğlu "Başka siyasi partinin onayına ihtiyacımız yok" dedi. Karma eğitimle ilgili de konuşan Yapıcıoğlu, "Biz diyoruz ki karma eğitimi dayatmayın" diye konuştu.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2023 Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçtirmek, parlamentoda bir temsil imkanı elde etmek ve Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu elde etmesi olmak üzere belirledikleri üç hedefi de gerçekleştiklerini söyledi.
Seçim sürecinde milleti birbirine karşı kışkırtmaya çalışanlar olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, seçimi kaybeden ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HÜDA PAR'a ilişkin "Biz onların görüşlerine katılmıyoruz ama bu bize onları düşmanlaştırma hakkını vermez" şeklinde gazetecilere açıklama yaptığını aktardı.

'İnşallah samimidir'

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması için "İnşallah samimidir" değerlendirmesinde bulunan Yapıcıoğlu, "Herhangi bir siyasi partinin, HÜDA PAR da dahil başka bir siyasi partiden meşruiyet gidermek gibi bir durumu yoktur. Bizim de elbette diğer siyasi partiler gibi bir başka siyasi partinin onayına ihtiyacımız yok. Bizim meşruiyetle ilgili bir kaygımız yoktur ve biz ısrarla diyoruz ki siyaset meşru daire içerisinde yapılmalıdır" diye konuştu.
Yapıcıoğlu, partisinin gücünü milletten alan ve milletin değerlerini savunan bir siyasi hareket olduğunu kaydetti.
31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde ise hemen hemen bütün siyasi partilerin gözünün İstanbul'da olacağının altını çizen Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:
" 'İstanbul bir 5 yıl daha kaybetmesin' diyoruz. Yerel idareciler, yerel yönetimlerin başındaki kişiler, yerel yönetimlere seçilen insanlar elbette siyasi kişilikleri dolayısıyla siyasi meselelerle de ilgilidirler. Fakat diyoruz ki yerel yöneticilerin önceliği yerel siyaset olsun, yerel hizmet olsun. Kendi şehrini bırakıp memleketin başka taraflarında sürekli dolaşan, idare ettiği şehrin sorunlarından başka her sorunla ilgilenen ama kendi şehrini ilgisiz bırakan ya da o sorunların çözümünü sürekli erteleyen yöneticilerden o şehre bir hayır gelmediğini inşallah İstanbullu görmüştür."
Yerel seçimlere ittifak içerisinde mi yoksa ayrı mı girecekleri yönündeki sorulara açıklık getirmek istediğini dile getiren Yapıcıoğlu, "Biz her ihtimale hazırız. Hiçbir ittifak olmasa da inşallah biz seçime hazırlıklıyız. Seçimlere tek başımıza girecekmişiz gibi çalışmalarımız devam ediyor. Ama bu şu demek değildir. 'İttifaklara kapı kapandı, ittifaklar bitti' demek değildir. Mümkünse, şartlar elverirse ittifaklar da olabilir, olacaktır" diye konuştu.

'İsteyen de çocuğunu karma okula göndersin'

Yarın okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için eğitim ve öğretim yılının başlayacağını anımsatan Yapıcıoğlu, daha önce karma eğitim dayatmasından vazgeçilmesi yönündeki taleplerinin de çarpıtıldığını söyledi.
Yapıcıoğlu, "Biz diyoruz ki karma eğitimi dayatmayın. İsteyen veli kız çocuğunu kız okuluna, erkek çocuğunu erkek okuluna gönderebilsin. Bu bir haktır. İsteyen de çocuğunu karma okula göndersin" ifadelerini kullandı.
Eğitimde reforma değil bir devrime ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Yapıcıoğlu, ilköğretimin devlet okullarında parasız olduğunu anlattı.
Yapıcıoğlu, köylerde kapanan okullar varsa öğrencileri başka okullara taşıma ücretini de Milli Eğitim Bakanlığının karşıladığını belirterek, şehirlerdeki servis ücretleri ile öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının da parasız eğitime dahil edilmesini istediklerini dile getirdi.
Kuruldukları 2012'den bu yana parti programına yazdıkları müstakil başlıklarından birinin de "yeni anayasa" ve "millet iradesi" olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, yürürlükteki 1982 askeri cunta anayasasının maddelerinin üçte ikisinden fazlasının değiştirildiğini, herkesin bu anayasanın değişmesini istediğini sözlerine ekledi.
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