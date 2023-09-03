https://sputniknews.com.tr/20230903/haydarpasa-garinda-peronlarinin-yapimina-baslandi--1075144707.html
Haydarpaşa Garı'nın son hali havadan görüntülendi: Peronların yapımına başlandı
Haydarpaşa Garı'nın son hali havadan görüntülendi: Peronların yapımına başlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 yılında hizmete açılacağını duyurduğu Haydarpaşa Garı’nın peronlarının yapımına başlandı. Çalışmaların son hali havadan... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T15:00+0300
2023-09-03T15:00+0300
2023-09-03T15:39+0300
türkiye
haydarpaşa garı
haydarpaşa
yapım
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Haydarpaşa Garı'nda peronların kaldırılmasıyla, Helenistik döneme ait bir mezar, yeni bir çoklu mezar, bir döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı dönemine ait bir çeşme, Bizans dönemine ait bir ayazma, 2'nci Dünya Savaşı zamanında kurulan bir sığınak bulunmuştu. 2012 yılından bu yana kapalı olan ve yolcu alımına ara veren Haydarpaşa Garı'nın peronlarının yapımına başlandı. Çalışmalar esnasında ortaya çıkan birçok tarihi eser koruma altına alındı. Alanda uzun süren çalışmalarda artık son noktaya gelindi. 2024 yılında hizmete açılacağı duyurulan Haydarpaşa Garı'nın peronları üzerinde yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.
türkiye
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haydarpaşa garında peronlarının yapımına başlandı mı, haydarpaşa garında son durum nedir, haydarpaşa garı ne zaman açılacak
haydarpaşa garında peronlarının yapımına başlandı mı, haydarpaşa garında son durum nedir, haydarpaşa garı ne zaman açılacak
Haydarpaşa Garı'nın son hali havadan görüntülendi: Peronların yapımına başlandı
15:00 03.09.2023 (güncellendi: 15:39 03.09.2023) Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 yılında hizmete açılacağını duyurduğu Haydarpaşa Garı’nın peronlarının yapımına başlandı. Çalışmaların son hali havadan görüntülendi.
Haydarpaşa Garı'nda peronların kaldırılmasıyla, Helenistik döneme ait bir mezar, yeni bir çoklu mezar, bir döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı dönemine ait bir çeşme, Bizans dönemine ait bir ayazma, 2'nci Dünya Savaşı zamanında kurulan bir sığınak bulunmuştu.
2012 yılından bu yana kapalı olan ve yolcu alımına ara veren Haydarpaşa Garı'nın peronlarının yapımına başlandı. Çalışmalar esnasında ortaya çıkan birçok tarihi eser koruma altına alındı.
Alanda uzun süren çalışmalarda artık son noktaya gelindi. 2024 yılında hizmete açılacağı duyurulan Haydarpaşa Garı'nın peronları üzerinde yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.