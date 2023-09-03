https://sputniknews.com.tr/20230903/hatay-valiliginden-kentteki-hasarsiz-evlere-iliskin-aciklama-iddialar-dogru-degil-1075145173.html
Hatay Valiliği'nden kentteki hasarsız evlere ilişkin açıklama: 'İddialar doğru değil'
Hatay Valiliği'nden kentteki hasarsız evlere ilişkin açıklama: 'İddialar doğru değil'
Hatay Valiliği, depremlerde hasar almayanların evlerine dönebilmeleri için mahallelerin su, elektrik ve kanalizasyon sistemlerinin onarıldığını bildirdi. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T15:35+0300
2023-09-03T15:35+0300
2023-09-03T15:37+0300
türkiye
hatay
hatay valiliği
hasar
ev
deprem
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Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, basında 'vatandaşların hasarsız evlerde ikametinin kontenjanın dolu olması gerekçesiyle onaylanmadığına' ilişkin iddiaların yer aldığı aktarıldı.İddiaların doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentteki çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Devletimiz ve milletimizin bütün imkanlarıyla Hatay'ımızın ihyası ve inşası için çalıştığımızı, çalışmalara da devam edeceğimizi belirtir, vatandaşlarımızın bu tür asılsız iddialara itibar etmemesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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hatay, hatay valiliği, hasar, ev, deprem
hatay, hatay valiliği, hasar, ev, deprem
Hatay Valiliği'nden kentteki hasarsız evlere ilişkin açıklama: 'İddialar doğru değil'
15:35 03.09.2023 (güncellendi: 15:37 03.09.2023) Abone ol
Hatay Valiliği, depremlerde hasar almayanların evlerine dönebilmeleri için mahallelerin su, elektrik ve kanalizasyon sistemlerinin onarıldığını bildirdi.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, basında 'vatandaşların hasarsız evlerde ikametinin kontenjanın dolu olması gerekçesiyle onaylanmadığına' ilişkin iddiaların yer aldığı aktarıldı.
İddiaların doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde AFAD Başkanlığımız ve Valiliğimiz koordinesinde yapılan çalışmalarla ev hasar durumu 'hasarsız' olan vatandaşlarımızın evlerine geri dönebilmeleri ve düzenlerini refah içinde kurabilmeleri için mahallelerin su, elektrik ve kanalizasyon sistemleri ivedilikle onarılmaktadır. İlimize hizmet veren bütün kurum ve kuruluşlar, bahsi geçen konunun takibini yapmakta ve sorumluluk alanlarındaki çalışmalarına 7 gün 24 saat esaslı devam etmektedir."
Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentteki çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Devletimiz ve milletimizin bütün imkanlarıyla Hatay'ımızın ihyası ve inşası için çalıştığımızı, çalışmalara da devam edeceğimizi belirtir, vatandaşlarımızın bu tür asılsız iddialara itibar etmemesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.