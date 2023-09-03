https://sputniknews.com.tr/20230903/hatay-valiliginden-kentteki-hasarsiz-evlere-iliskin-aciklama-iddialar-dogru-degil-1075145173.html

Hatay Valiliği'nden kentteki hasarsız evlere ilişkin açıklama: 'İddialar doğru değil'

Hatay Valiliği'nden kentteki hasarsız evlere ilişkin açıklama: 'İddialar doğru değil'

Hatay Valiliği, depremlerde hasar almayanların evlerine dönebilmeleri için mahallelerin su, elektrik ve kanalizasyon sistemlerinin onarıldığını bildirdi. 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T15:35+0300

2023-09-03T15:35+0300

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türkiye

hatay

hatay valiliği

hasar

ev

deprem

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Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, basında 'vatandaşların hasarsız evlerde ikametinin kontenjanın dolu olması gerekçesiyle onaylanmadığına' ilişkin iddiaların yer aldığı aktarıldı.İddiaların doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentteki çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Devletimiz ve milletimizin bütün imkanlarıyla Hatay'ımızın ihyası ve inşası için çalıştığımızı, çalışmalara da devam edeceğimizi belirtir, vatandaşlarımızın bu tür asılsız iddialara itibar etmemesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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