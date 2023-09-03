https://sputniknews.com.tr/20230903/disisleri-bakani-fidan-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-gorustu-1075153324.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T23:29+0300
2023-09-03T23:29+0300
2023-09-03T23:29+0300
türkiye
hakan fidan
türkiye
iran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/03/1075153167_0:144:2048:1296_1920x0_80_0_0_d095c13f1d84435b9b9f95c64e501f2e.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’ın başkenti Tahran’da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Tahran’da İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Fidan, basın toplantısının ardından resmi temasları kapsamında Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edildi.
türkiye
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/03/1075153167_64:0:1984:1440_1920x0_80_0_0_692162c0cf1580a996cf79cd0ca77ec6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakan fidan, türkiye, iran
hakan fidan, türkiye, iran
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’ın başkenti Tahran’da resmi temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, Tahran’da İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. F
idan, basın toplantısının ardından resmi temasları kapsamında Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edildi.