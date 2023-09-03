https://sputniknews.com.tr/20230903/disisleri-bakani-fidan-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-gorustu-1075153324.html

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T23:29+0300

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türkiye

hakan fidan

türkiye

iran

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’ın başkenti Tahran’da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Tahran’da İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Fidan, basın toplantısının ardından resmi temasları kapsamında Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edildi.

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