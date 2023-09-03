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Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: Taban ve tavan ücretleri belirlendi
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: Taban ve tavan ücretleri belirlendi
Cumhurbaşkanı kararıyla, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T09:03+0300
2023-09-03T09:06+0300
türkiye
resmî gazete
zam
ücret
personel
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Resmi Gazete'de, 399 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34'üncü, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31'inci ve 6107 sayılı Kanunun ilgili maddelerince yayımlanan karar, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9'uncu ve Ek 1. maddelerine tabi kuruluşlardaki kapsam dışı personeli, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kalan kuruluşlar ve bağlı ortaklıklarında çalışan kapsam dışı personeli, İller Bankası AŞ yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada görevli sözleşmeli personeli, PTT AŞ yönetim ve denetim kurulu üyelerini, KİT ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerini, özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamuya ait diğer iktisadi kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim ve tasfiye kurulu üyelerini kapsıyor.Karara göre, kapsam dışı personel ile İller Bankası AŞ sözleşmeli personeline, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ile diğer adlar altında yapılan ödemelerin brüt aylık ortalaması hiçbir şekilde 2023 yılı ikinci altı ayından itibaren 19 bin 756 liradan düşük, BOTAŞ ve TPAO'da genel müdürler için 79 bin 584 liradan, diğer personel için 68 bin 478 liradan yüksek, İller Bankası AŞ'de genel müdürler için 71 bin 741 liradan, genel müdür yardımcıları için 66 bin 839 liradan, diğer personel için 57 bin 85 liradan yüksek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'de genel müdürler için 70 bin 699 liradan, diğer personel için 57 bin 925 liradan yüksek ve diğer kuruluşlarda ise genel müdürler için 58 bin 170 liradan diğer personel için 45 bin 119 liradan yüksek olmayacak.Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile İller Bankası AŞ yönetim kurulu üyelerine net 15 bin 661 lirayı, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilecek. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından ek ödeme yapılabilecek.Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil KİT ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 15 bin 661 lira, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye kurul denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçü verilecek.Bu karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenecek. Ayrıca, yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleriyle sözleşmeli ve kapsam dışı personel için belirlenen ücret ve ücret tavanlarında, 2024 yılından itibaren 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde kamu görevlilerinin geneline yönelik mali haklarda öngörülen artış oranı kadar artış yapılarak karar kapsamındaki ücret ve ücret taban ile tavanları her yıl için belirlenecek.Kararla, bazı kurum ve kuruluşlarında görevli yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretlerin tespitine ilişkin 10 Nisan 2020 tarihli 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.
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cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede taban ve tavan ücretleri belirlendi, cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede, resmi gazete yayınlandı, resmi gazete son kararlar, kamu kurum kuruluşlarında zam,
cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede taban ve tavan ücretleri belirlendi, cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede, resmi gazete yayınlandı, resmi gazete son kararlar, kamu kurum kuruluşlarında zam,

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: Taban ve tavan ücretleri belirlendi

09:03 03.09.2023 (güncellendi: 09:06 03.09.2023)
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı kararıyla, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri belirlendi.
Resmi Gazete'de, 399 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34'üncü, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31'inci ve 6107 sayılı Kanunun ilgili maddelerince yayımlanan karar, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9'uncu ve Ek 1. maddelerine tabi kuruluşlardaki kapsam dışı personeli, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kalan kuruluşlar ve bağlı ortaklıklarında çalışan kapsam dışı personeli, İller Bankası AŞ yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada görevli sözleşmeli personeli, PTT AŞ yönetim ve denetim kurulu üyelerini, KİT ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerini, özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamuya ait diğer iktisadi kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim ve tasfiye kurulu üyelerini kapsıyor.
Karara göre, kapsam dışı personel ile İller Bankası AŞ sözleşmeli personeline, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ile diğer adlar altında yapılan ödemelerin brüt aylık ortalaması hiçbir şekilde 2023 yılı ikinci altı ayından itibaren 19 bin 756 liradan düşük, BOTAŞ ve TPAO'da genel müdürler için 79 bin 584 liradan, diğer personel için 68 bin 478 liradan yüksek, İller Bankası AŞ'de genel müdürler için 71 bin 741 liradan, genel müdür yardımcıları için 66 bin 839 liradan, diğer personel için 57 bin 85 liradan yüksek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'de genel müdürler için 70 bin 699 liradan, diğer personel için 57 bin 925 liradan yüksek ve diğer kuruluşlarda ise genel müdürler için 58 bin 170 liradan diğer personel için 45 bin 119 liradan yüksek olmayacak.
Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile İller Bankası AŞ yönetim kurulu üyelerine net 15 bin 661 lirayı, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilecek. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından ek ödeme yapılabilecek.
Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil KİT ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 15 bin 661 lira, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye kurul denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçü verilecek.
Bu karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenecek. Ayrıca, yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleriyle sözleşmeli ve kapsam dışı personel için belirlenen ücret ve ücret tavanlarında, 2024 yılından itibaren 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde kamu görevlilerinin geneline yönelik mali haklarda öngörülen artış oranı kadar artış yapılarak karar kapsamındaki ücret ve ücret taban ile tavanları her yıl için belirlenecek.
Kararla, bazı kurum ve kuruluşlarında görevli yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretlerin tespitine ilişkin 10 Nisan 2020 tarihli 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.
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